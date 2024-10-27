碳費時代 醫界盼保障健保點值

排碳大戶不只有製造業、能源業，醫療機構也屬排碳大戶，但礙於產業性質，明年碳費徵收制度上路，暫不對醫院徵收碳費，環境部擬透過油電價格反映成本；國內醫療產業收入與健保總額綁定，醫管專家指出，醫療院所要兼顧醫療品質與節能永續，政府應給予健保點值的保障，才能讓醫療機構有足夠的財務韌性。

台灣地區醫療機構碳排量占全國百分之四點六，高於全球平均值百分之四點四。新光醫院副院長洪子仁表示，國內外的醫療機構都是用電、排碳大戶，台灣醫療機構近期已積極轉型，以新光醫院為例，除了進行碳盤查，揭露醫院每年的碳排量以外，也逐步減少對台電供電的依賴，引進瓦斯機發電、熱電共生等。

洪子仁表示，醫院設法降低用電度數以及碳排量，環境部未來以油電價格反映醫院節碳成本時，政府應同步給予健保點值的保障，讓醫院有足夠的財務韌性，否則油電價格上漲時，醫療院所將面臨龐大的財務衝擊。

新電價制度十月十六日上路，衛福部長邱泰源表示，感謝經濟部凍漲醫療院所電價，舒緩醫院財務負擔，另外，目前在環境部的協助，已有許多醫院逐步被認可為節能減碳醫院。