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醫療自費平台 拚明年初上路

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
健保署長石崇良表示，年底將推出「醫療自費平台」試辦，再做相關修改精進，預計明年初有機會上路，讓廠商申請可以一條龍完成，民眾也可獲得透明資訊。本報資料照片
健保署長石崇良表示，年底將推出「醫療自費平台」試辦，再做相關修改精進，預計明年初有機會上路，讓廠商申請可以一條龍完成，民眾也可獲得透明資訊。本報資料照片

醫療自費項目琳瑯滿目，且各家醫院收取費用不同，衛福部健保署過去設置「自費醫材比價網」，如今將於年底試辦「醫療自費平台」，除了揭露各家醫院自費醫材收取的費用，將把產品技術、使用說明、臨床資料等全數揭露，也將透過該平台，協助業者向各地衛生局申請自費價格時能夠快速，最快明年初上路。

二○二○年健保署設置「自費醫材比價網」，盼解決自費醫材收費亂象，但根據調查約有九成五民眾，從未使用過自費醫材比價網，也有六成民眾不曉得各縣市衛生局會定期公布核定轄內醫療院所的自費醫療項目。

健保署副署長龐一鳴表示，現行的自費醫材比價網，可搜尋醫材自付差額、各醫院同一項醫材的價差，但僅有比價功能與醫材的簡易說明，比價網常被詬病搜尋功能不佳，預計年底試辦的「醫療自費平台」，是建立在原自費醫材比價網的資訊上，將強化搜尋功能，也將加入該醫材的產品技術資訊，更會將臨床資料以易讀的版本呈現給民眾，讓民眾能辨識醫材使用的必要性以及效果。

健保署署長石崇良表示，各縣市衛生局審查審曠日廢時，且同一項醫材如果在不同縣市的醫院使用，得向不同縣市衛生局申請，平台將與各地衛生局合作，業者可採數位申請，多縣市同時審核。

醫療改革基金會執行長林雅惠表示，政府需強化告知民眾有可查詢自費醫材的平台。另外，自費醫療價格具因地制宜特性，平台雖能揭露價格，供民眾參考，但醫院也可能參考其他縣市的醫材價格，使價格被哄抬。

健保署 衛生局 醫材

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