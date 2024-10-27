聽新聞
0:00 / 0:00

改革成效低 5成安置兒少長居機構

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣兒童機構安置比率約占五成，且部分安置不符兒少需求。圖為寄養家庭兒童。本報資料照片
台灣兒童機構安置比率約占五成，且部分安置不符兒少需求。圖為寄養家庭兒童。本報資料照片

為符合聯合國兒童權利公約，國內積極「去機構化」，安置朝「小家」概念著手，但國內兒童安置比率仍占約五成，且安置不符兒少需求，約有一成五的特殊需求兒少，長期被安置在成人機構，凸顯去機構化配套措施不足。專家指出，政府應對寄養家庭等非機構資源，提供支持服務，才能有效去機構化。

台灣每年有超過四千名兒童，因家屬侵權遭剝奪，或無力照顧等原因需被安置，國內主要安置資源包括安置機構及教養院、寄養家庭、親屬安置。近年兒少安置於機構人數雖有下降，降幅不顯著。

衛福部統計，二○二一年家外安置兒少人數四八五五人，安置於機構者二六八九人，占比為百分之五十五點三，二○二二年降至百分之五十點四，到了今年上半年則為百分之四十九點二，近四年安置於機構的兒少占比，平均仍占約五成。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，機構虐兒、猥褻兒童案件層出不窮，國際公約審查專家也已提出，基於兒少最佳利益、文化權等原因，應走向去機構化，但台灣現況與國際趨勢背道而馳；安置機構兒少未顯著減少，同時寄養家庭卻難招募，國內二大寄養家庭服務媒合者之一世界展望會，更於去年退出服務，情況雪上加霜。

衛福部統計，國內寄養家庭數，自二○一六年一二九九戶，降至二○二○年僅一○四二戶。張淑慧說，寄養家庭面臨招募難、加上高齡化雙重夾擊，寄養家庭需要許多資源，政府應從稅制等多方面，給予寄養家庭優惠，以增加投入意願。

立法委員林月琴表示，讓陌生兒少進入家中，需要極大愛心，寄養家庭資源並非一蹴可幾，台灣朝向寄養家庭、團體家庭、親屬寄養等安置資源發展時，住宿型機構仍有其存在必要，尤其許多寄養家庭擔心照顧不來，不願收容具疾病、發展問題的特殊兒少，導致特殊兒少只能轉向機構。

衛福部社家署代理署長周道君表示，為朝去機構化目標發展，衛福部輔導安置機構縮小規模，避免過大、過度集中的安置型態，目前全台兒少安置機構床數，普遍在五十床以下，且採「小家」模式安置，每單元四至八人，照顧模式趨近家庭。

另，周道君說，不少想要投入寄養家庭者，擔心安置童的照顧需求高，因此設計照顧喘息服務，媒合其他手上暫無安置童的寄養家庭協助喘息，減輕寄養家庭的照顧負擔。

寄養家庭 衛福部

延伸閱讀

調查指青少年買菸3成店家不查 藍委提修法重懲累犯

林月琴為幼保爭福利 籲勞動部將師生比列勞檢方針

馬英九轟「新兩國論」 蘇巧慧：大家和賴總統都盼團結台灣

立委爭取訪視員待遇 邱泰源：今年10月1日提高

相關新聞

改革成效低 5成安置兒少長居機構

為符合聯合國兒童權利公約，國內積極「去機構化」，安置朝「小家」概念著手，但國內兒童安置比率仍占約五成，且安置不符兒少需求...

「心理協助幾乎不存在」 安置機構兒少長年缺醫療資源

台灣去機構化效果不彰，半數安置兒少待在安置機構，據第一線社工觀察，安置於機構的兒少多為寄養家庭較難接受的特殊童，如身障、...

富人健保費只扣得到受薪階層 醫改會仍批不公

基本工資調升明年調升至二萬八五九○元，健保投保金額的級距，受基本工資調升，衛福部預告分級將從現行十組擴增為十二組，除了最...

醫療自費平台 拚明年初上路

醫療自費項目琳瑯滿目，且各家醫院收取費用不同，衛福部健保署過去設置「自費醫材比價網」，如今將於年底試辦「醫療自費平台」，...

以為胃食道逆流…男子心肌梗塞險喪命 醫：胸悶若合併3症狀要小心

54歲鄭姓男子突然覺得胸口悶悶有點壓迫感，原以為只是胃食道逆流小毛病，就近前往診所卻突然臉色發白昏倒，幸好診所醫護即時以...

東北季風增強 明起變天注意陣雨

中央氣象署指出，明起東北季風增強，北部、東北部有局部短暫雨，尤其大台北、東北部有局部較大雨勢機會。另外，康芮颱風明後兩天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。