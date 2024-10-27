改革成效低 5成安置兒少長居機構

為符合聯合國兒童權利公約，國內積極「去機構化」，安置朝「小家」概念著手，但國內兒童安置比率仍占約五成，且安置不符兒少需求，約有一成五的特殊需求兒少，長期被安置在成人機構，凸顯去機構化配套措施不足。專家指出，政府應對寄養家庭等非機構資源，提供支持服務，才能有效去機構化。

台灣每年有超過四千名兒童，因家屬侵權遭剝奪，或無力照顧等原因需被安置，國內主要安置資源包括安置機構及教養院、寄養家庭、親屬安置。近年兒少安置於機構人數雖有下降，降幅不顯著。

衛福部統計，二○二一年家外安置兒少人數四八五五人，安置於機構者二六八九人，占比為百分之五十五點三，二○二二年降至百分之五十點四，到了今年上半年則為百分之四十九點二，近四年安置於機構的兒少占比，平均仍占約五成。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，機構虐兒、猥褻兒童案件層出不窮，國際公約審查專家也已提出，基於兒少最佳利益、文化權等原因，應走向去機構化，但台灣現況與國際趨勢背道而馳；安置機構兒少未顯著減少，同時寄養家庭卻難招募，國內二大寄養家庭服務媒合者之一世界展望會，更於去年退出服務，情況雪上加霜。

衛福部統計，國內寄養家庭數，自二○一六年一二九九戶，降至二○二○年僅一○四二戶。張淑慧說，寄養家庭面臨招募難、加上高齡化雙重夾擊，寄養家庭需要許多資源，政府應從稅制等多方面，給予寄養家庭優惠，以增加投入意願。

立法委員林月琴表示，讓陌生兒少進入家中，需要極大愛心，寄養家庭資源並非一蹴可幾，台灣朝向寄養家庭、團體家庭、親屬寄養等安置資源發展時，住宿型機構仍有其存在必要，尤其許多寄養家庭擔心照顧不來，不願收容具疾病、發展問題的特殊兒少，導致特殊兒少只能轉向機構。

衛福部社家署代理署長周道君表示，為朝去機構化目標發展，衛福部輔導安置機構縮小規模，避免過大、過度集中的安置型態，目前全台兒少安置機構床數，普遍在五十床以下，且採「小家」模式安置，每單元四至八人，照顧模式趨近家庭。

另，周道君說，不少想要投入寄養家庭者，擔心安置童的照顧需求高，因此設計照顧喘息服務，媒合其他手上暫無安置童的寄養家庭協助喘息，減輕寄養家庭的照顧負擔。