「心理協助幾乎不存在」 安置機構兒少長年缺醫療資源

台灣去機構化效果不彰，半數安置兒少待在安置機構，據第一線社工觀察，安置於機構的兒少多為寄養家庭較難接受的特殊童，如身障、發展遲緩、過動等，但機構長期缺乏醫療資源，僅有內外科，最需要的兒童心智科卻寥寥無幾。衛福部近期將召開會議，討論導入更多醫療資源進入機構。

勵馨基金會基金會研發處長曹宜蓁說，為符合兒童權利公約，兒少安置應減少與親屬分離，避免安置於住宿型機構，但台灣約五成安置童皆送往機構，且送往機構的兒童，大多有疾病、情緒障礙等情況，有些兒少安置機構對於特殊需求兒少也不願意收留，導致部分兒少被迫待在護理之家，或是其他成人機構。

曹宜蓁表示，安置兒少進入機構後，需要的醫療資源比想像中的大，難憑機構一己之力滿足需求，目前地方政府雖會提供跨網絡的醫療支持系統，但實務上，許多安置機構反映，就醫路途遙遠，還曾遇到簽約醫院，根本無綠色通道、友善措施，支持系統形同虛設。

行政院兒童權益推動委員會委員張淑慧說，有些觸法的司法少年也會被安置在安置機構，這些單位的醫療資源一樣匱乏，如供司法少年就讀的彰化勵志中學，合作的醫療院所為彰化秀傳醫院，該院並沒有兒童心智科等，對孩童的精神或是心理協助資源幾乎不存在。

「安置機構缺乏醫療資源，根本是侵害兒童健康權」，張淑慧說，官方回應將安置機構的醫療需求，納入居家醫療整合照護計畫，但該計畫主要是服務成人，兒童的心智發展或精神醫療等，是否能符合需求，令人存疑。

社家署代理署長周道君說，已與健保署合作，並與兒少安置機構等單位，討論如何讓醫療資源進入機構。但不同機構收容的兒少，所需的照護密度不同，且因地理位置不同，醫療進入的難易度也有差異。後續將盤點資源後，依個別狀況提供協助。