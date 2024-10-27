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塑膠平板包材 處理費將漲

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

為提高回收處理業者經濟誘因，環境部近日預告「容器回收清除處理費費率」，ＰＥＴ塑膠平板包材、免洗餐具的徵收費率，從原本的最低每公斤八點五元，調高至十六點五六元。

環境部說，過去包裝商品的塑膠包材，因回收價值相對較低，加上分類及處理成本高，業者多無意願，導致許多塑膠包材被當雜質垃圾處理。

環境部規畫調整塑膠平板包材回收清除與處理成本。其中ＰＥＴ與ＰＶＣ平板包材，性質外觀相近，且不得與同材質容器併同打包，須以人力辨識分類，為避免影響二次料品質，因此調整其徵收費率。

人力 環境部 餐具

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