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東北季風增強 明起變天注意陣雨
中央氣象署指出，明起東北季風增強，北部、東北部有局部短暫雨，尤其大台北、東北部有局部較大雨勢機會。另外，康芮颱風明後兩天有北轉趨勢，若延後北轉或位置較接近，影響台灣將更明顯，且有機會達中颱等級，主要影響北部跟東半部地區。
氣象署預報員張竣堯表示，今水氣偏多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部多雲午後有局部短暫陣雨，清晨西半部也有局部短暫陣雨。明起，東北季風增強轉涼，北部、東北部有局部短暫雨，大台北地區、東北部有局部較大雨勢機會，花東地區也有零星短暫雨，其他地區多雲午後有局部短暫陣雨。
張竣堯指出，周三至周五，東北季風加上康芮颱風外圍環流影響，北部、東北部有局部短暫陣雨，大台北及東北部有局部較大雨勢，東部也有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後東南部、東部山區及南部地區有局部短暫陣雨。
張竣堯說，周六颱風遠離，剩東北季風影響，北部及東北部有局部短暫雨、花東地區零星雨，其他地區多雲到晴午後局部短暫陣雨。
溫度方面，他指出，明起北台灣轉涼，高溫僅廿六、廿七度；低溫廿二至廿四度，局部近山區或空曠地僅廿、廿一度。
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