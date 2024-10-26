淡水捷運站爆人潮！粉專提醒「不要再前往」又刪文 北捷解釋了

台北捷運今晚在淡水捷運站後方廣場舉辦北捷民歌30演唱會，但假日加上演唱會吸引許多人潮，估算人數最多一度到5000人，北捷緊急在FB粉專、廣播提醒「建議不要再前往」，稍早北捷把提醒貼文刪除並說明，貼文是提醒作用，因人潮變少、疏運順暢才刪文。

台北捷運稍早在FB粉專發文提醒，因為捷運淡水站舉辦民歌演唱會，現場人潮眾多，建議不要再前往，網友留言「建議可以辦在八里左岸，地方比較大」、「不用去現場，看直播比較好」。網路則有許多人埋怨北捷辦活動，卻未做好延伸行車等配套，導致人潮爆滿。捷運站現場也有廣播提醒，但過沒多久，北捷就把這篇貼文刪除。