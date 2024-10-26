18萬人擠爆同志遊行！ 妮妃雅穿金盔甲、彩虹披肩唱「追追追」掀高潮
第22屆台灣同志遊行「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」今吸引18萬人上街頭。今年遊行亮點是首度出現變裝皇后專屬的主題花車，皇后們穿上單薄亮片裝飾、裸色系薄紗，展現拋開枷鎖、多元共融的概念。日前拿下美國「魯保羅變裝皇后秀」冠軍的變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）也現身遊行，身著金色盔甲、彩虹披肩演繹「追追追」，妮妃雅說，這象徵大家的權益都值得被捍衛。
台灣彩虹公民行動協會理事長小鯨表示，舉辦同志遊行的意義是讓所有人都能自在現身，台灣同志遊行作為一個倡議平台，始終努力維持著社會運動的本質，讓不同社群的人得以現身、集結，讓不同的議題發聲。
今年遊行一大亮點為紫色大隊由「灣島皇后」領隊，也是遊行第一次出現變裝皇后有自己的專屬主題花車。皇后們今年以銀色Disco Party為主題，穿上單薄亮片裝飾、裸色系薄紗，展現出拋開枷鎖、多元共融的概念。灣島皇后成員阿班表示，不僅在今年的同志遊行，更希望未來能將變裝皇后文化推廣到社會的每個角落，讓不同年齡層的群體都可以認識與理解變裝文化。
妮妃雅則現身在犀牛盾品牌花車，一出場就演唱台語經典歌曲「追追追」。妮妃雅說，台灣作為亞洲第一個同婚合法化的國家，每年遊行都仁山人海，而且越來越多人參與，自己搭最早班機從日本返台，翻山越嶺、排除萬難也一定要來參加同志遊行；更介紹起自己今天特地穿上金黃色盔甲造型，象徵大家的權益都值得被捍衛。妮妃雅的出現，也引起不少參與遊行的民眾圍觀、熱情拍照。
彩虹大隊兵分兩路，從市民廣場出發繞行仁愛路、忠孝東路、信義路等路段，再返回市政府前廣場的遊行舞台，舞台則安排16組短講，涵蓋跨國同婚、性暴力防治、HIV感染者權益、移工人權等多元題材面向，展現多元群體的聲音與訴求。
桃園市群眾服務協會暨移工庇護中心社工、菲律賓籍新住民二代Wai分享，LGBT+移工面臨低薪、高工時，也缺乏足夠的醫療資源機會。群眾協會研究員、菲律賓籍移工Owen則呼籲台灣政府通過全面的反歧視法，讓LGBT+移工從剝削和歧視中解放出來。
台灣關愛基金會成人部主任陳佳備說，感染者隨著年齡增長面臨慢性病照護、長照及機構安養等需求，但卻在尋找機構時不斷地碰壁。其實感染者若穩定服藥，就可以達到 U=U（測不到病毒=不具傳染力）的狀態，和你我的照護需求並無不同。
舞台主題「曙光乍現」則聚焦於性暴力倖存者的復原之路。暖暖Sunshine創辦人湯淨以自身故事強調，「復原是一個動態的歷程」，不應該對「好起來」有狹隘想像。勵馨基金會期攜手數位性別暴力的倖存者太陽也分享自身故事，四處傳播的私密影像對當事人造成二度傷害，呼籲大眾審視影像來源，不該縱容性剝削和數位性暴力。
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