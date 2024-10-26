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陳菁徽攜青年團參與大遊行 盼保障同志族群生育權

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
第22屆台北同志大遊行今天登場，吸引了超過18萬人參與，是亞洲規模最大的同志遊行活動。國民黨立委陳菁徽與國民黨青年團的成員們一同出席。圖／陳菁徽辦公室提供
第22屆台北同志大遊行今天登場，吸引了超過18萬人參與，是亞洲規模最大的同志遊行活動。國民黨立委陳菁徽與國民黨青年團的成員們一同出席。圖／陳菁徽辦公室提供

第22屆台北同志大遊行今天登場，吸引了超過18萬人參與，是亞洲規模最大的同志遊行活動。國民黨立委陳菁徽與國民黨青年團的成員們一同出席，還巧遇民眾黨立委陳昭姿，兩人攜手呼籲保障同志族群生育權利，並推動人工生殖法修法

陳菁徽表示，在這塊土地上，我們用最亮眼的方式表達自己，自信向前，擁抱多元。她說，台灣作為亞洲同志平權的先驅地之一，每年都吸引大量國際支持者前來參加，成為全球同志社群矚目的焦點。

陳菁徽認為，同志族群的平權議題不僅應受到社會的認可，也應在法律層面獲得應有的保障，特別是生育權的問題。對於渴望建立家庭的同志伴侶們，應通過立法修法讓他們擁有合法的生育選擇，為更多同志家庭實現「家」的夢想。

陳菁徽強調，同志遊行不僅是社會運動，更是一種愛與包容的象徵，展現台灣社會對於多元族群的尊重。她承諾：「這條路並不總是平坦，但我會一直走下去，為多元族群的未來奮鬥，讓每一個族群都能在臺灣找到屬於自己的位置。」

陳菁徽表示，未來將持續在立法院推動平權法案，與更多支持多元的力量一起，為台灣建設更加包容、溫暖的社會。

修法 同志遊行 生育 陳昭姿 陳菁徽

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