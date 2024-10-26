影／台灣同志遊行194個團體「邁向共融」 主辦估參與者可達18萬人

第22屆台灣同志遊行今下午熱鬧登場，吸引上百攤位擺攤、近200個團體加入遊行隊伍，彩虹旗從北市府前廣場一路飄揚。

今年的台灣同志遊行主題為「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，除了承接去年「看見多元」、攜手前行的願景，今年更鼓勵大家邁出「共融」的下一步：從看見彼此交織著各式各樣的身分出發，一步步理解這些身分帶來的挑戰並正面回應這些需求，完成「共生」的理想。