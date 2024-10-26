影／台灣同志遊行194個團體「邁向共融」 主辦估參與者可達18萬人
第22屆台灣同志遊行今下午熱鬧登場，吸引上百攤位擺攤、近200個團體加入遊行隊伍，彩虹旗從北市府前廣場一路飄揚。
今年的台灣同志遊行主題為「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，除了承接去年「看見多元」、攜手前行的願景，今年更鼓勵大家邁出「共融」的下一步：從看見彼此交織著各式各樣的身分出發，一步步理解這些身分帶來的挑戰並正面回應這些需求，完成「共生」的理想。
被同志界視為年度盛事的台灣同志遊行，今年仍由「台灣彩虹公民行動協會（台彩協會）」主辦，遊行隊伍下午1點在北市政府廣場集合，2點多在彩虹旗帶領下出發。有6大車隊，分為南、北路線進行，共194個團體報名參加，熱鬧音樂更讓氣氛嗨到高點。主辦單位預估可望達到18萬人參加。今年遊行主題為「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，公平是同志遊行的核心理念，希望藉由共融概念，呼籲大家不只看見多元，還要付諸實際的行動，成為社會多元共融起點。
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