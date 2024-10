影／蔣萬安現身台灣同志遊行現場 親筆寫1句話、分發彩虹旗

第22屆台灣同志遊行今天在台北市府前廣場盛大舉行,台北市長蔣萬安也現身活動現場,為活動打氣。

他先到活動市集中內的「台北市性別平等辦公室」攤位與民眾互動、合影,並在攤位的布條上親筆寫下一句話,「love who you love ,be who you are」表示,很開心跟大家一起同樂,幫大家加油打氣。