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高雄萬聖節活動人潮擠爆捷運站 民眾怒轟交管破功：疏運沒規劃

影／蔣萬安現身台灣同志遊行現場 親筆寫1句話、分發彩虹旗

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
台北市長蔣萬安（左二）現身同志遊行活動現場，與民眾互動、合影，並分送小彩虹旗和標語，為活動加油打氣。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（左二）現身同志遊行活動現場，與民眾互動、合影，並分送小彩虹旗和標語，為活動加油打氣。記者林俊良／攝影

第22屆台灣同志遊行今天在台北市府前廣場盛大舉行，台北市長蔣萬安也現身活動現場，為活動打氣。

他先到活動市集中內的「台北市性別平等辦公室」攤位與民眾互動、合影，並在攤位的布條上親筆寫下一句話，「love who you love ，be who you are」表示，很開心跟大家一起同樂，幫大家加油打氣。

現場也有許多民眾主動與蔣萬安合影，蔣萬安手持「不分異同，一起成為溫柔的推手」標語，與民眾拍照同樂。並分送小彩虹旗和標語。

台北市長蔣萬安（左）現身同志遊行活動現場，他先到活動市集中內的「台北市性別平等辦公室」攤位與民眾互動、合影，並分送小彩虹旗和標語，為活動加油打氣。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（左）現身同志遊行活動現場，他先到活動市集中內的「台北市性別平等辦公室」攤位與民眾互動、合影，並分送小彩虹旗和標語，為活動加油打氣。記者林俊良／攝影
第22屆台灣同志遊行今天在台北市府前廣場盛大舉行，台北市長蔣萬安（左五）也現身活動現場，為活動打氣，他先到活動市集中內的「台北市性別平等辦公室」攤位與民眾互動、合影。記者林俊良／攝影
第22屆台灣同志遊行今天在台北市府前廣場盛大舉行，台北市長蔣萬安（左五）也現身活動現場，為活動打氣，他先到活動市集中內的「台北市性別平等辦公室」攤位與民眾互動、合影。記者林俊良／攝影

同志遊行 蔣萬安

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