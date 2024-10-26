影／蔣萬安現身台灣同志遊行現場 親筆寫1句話、分發彩虹旗

第22屆台灣同志遊行今天在台北市府前廣場盛大舉行，台北市長蔣萬安也現身活動現場，為活動打氣。

他先到活動市集中內的「台北市性別平等辦公室」攤位與民眾互動、合影，並在攤位的布條上親筆寫下一句話，「love who you love ，be who you are」表示，很開心跟大家一起同樂，幫大家加油打氣。