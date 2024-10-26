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康芮颱風預測路徑大幅西修！對台影響機率增 近台時可能達中颱等級

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
康芮颱風受到東向西的風切影響，對流往西偏，預測路徑大幅西修。圖／取自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」
康芮颱風受到東向西的風切影響，對流往西偏，預測路徑大幅西修。圖／取自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」

康芮颱風截至今天下午2點在鵝鑾鼻東南東方1700公里海面，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，康芮颱風受到東向西的風切影響，對流往西偏，連帶整陀康芮也往西偏移，跟凱米、山陀兒颱風類似，原本預期在日本那霸以南就會北轉，現在西修至宮古島以南，影響台灣機率上升，且抵達台灣附近至少是中度颱風等級。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，康芮颱風受到東向西的風切影響，對流往西偏，因為中心結構調整往西偏移，使預測路徑大幅西修，是否還會持續調整，就看這幾天整合的狀況而定。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，康芮颱風原本影響台灣的機率偏低，但這個調整下，影響的機率開始上升，且強度會持續增強，抵達台灣以東時至少是中度颱風中段班，暴風圈很大，有機會很靠近台灣東、北部近海，屆時會正好遇到東北季風增強，越靠近北部、宜蘭的迎風降雨、颱風天感覺會越明顯。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，至於潭美颱風抵達越南東岸時就會大迴轉，但因發展環境欠佳，強度會逐漸減弱，然後就在南海飄移自生自滅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

山陀兒颱風 康芮 東北季風 潭美

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