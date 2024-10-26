下周東北季風增強變天 康芮颱風近台時恐達中颱等級、影響2地

中央氣象署指出，明天北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部多雲午後有局部短暫陣雨。下周一起東北季風增強，北部、東北部有局部短暫雨，尤其大台北、東北部有局部較大雨勢機會。另外，康芮颱風下周一、周二有北轉趨勢，若延後北轉或位置較接近可能影響台灣明顯，且有機會來到中颱等級，主要影響北部跟東半部地區。

氣象署預報員張竣堯表示，明天水氣偏多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部多雲午後有局部短暫陣雨，明天清晨西半部也有局部短暫陣雨。下周一東北季風增強轉涼，周一、周二北部、東北部有局部短暫雨，大台北、東北部有局部較大雨勢機會，花東地區也有零星短暫雨，其他地區多雲午後有局部短暫陣雨。

張竣堯指出，下周三至周五東北季風加上康芮颱風外圍環流影響，北部、東北部有局部短暫陣雨，大台北及東北部有局部較大雨勢，東部也有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後東南部、東部山區及南部地區有局部短暫陣雨。周六颱風遠離，剩東北季風影響，北部及東北部有局部短暫雨、花東地區零星雨，其他地區多雲到晴午後局部短暫陣雨。

溫度方面，他指出，明天大致溫暖，各地有30、31度。下周一起北台灣轉涼，高溫僅26、27度，周二至周六北台灣高溫僅25度，其他地區仍有28至30度；低溫部份，各地普遍為22至24度，局部近山區或空曠地僅20、21度。

張竣堯表示，康芮颱風今年下午2點在鵝鑾鼻東南東方1700公里海面，未來這2天向西北西前進，下周一、周二有北轉趨勢，往日本琉球海面前進，路徑還有不確定性。若延後北轉或位置較接近可能影響台灣明顯，且有機會來到中颱等級，主要影響北部跟東半部地區。

另外，他也說，明天晚上到下周六風力增強，不排除有9至10級強陣風，明天晚上中部以北沿海、馬祖及澎湖有8至9級強陣風；今天至下周一也仍有長浪機會，提醒民眾從事海邊活動留意。