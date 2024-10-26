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台灣同志遊行今熱鬧上街！媽祖娘娘「非常有興趣」也駕臨

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
沈育民、小青等幾個好友請來媽祖娘娘一起參加同志遊行。記者葉冠妤／攝影
沈育民、小青等幾個好友請來媽祖娘娘一起參加同志遊行。記者葉冠妤／攝影

媽祖的愛不分異同。第22屆台灣同志遊行今下午熱鬧登場，吸引上百攤位擺攤、近200個團體加入遊行隊伍，彩虹旗從北市府前廣場一路飄揚，連「女神」媽祖娘娘也駕臨。

今年的台灣同志遊行主題為「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，除了承接去年「看見多元」、攜手前行的願景，今年更鼓勵大家邁出「共融」的下一步：從看見彼此交織著各式各樣的身分出發，一步步理解這些身分帶來的挑戰並正面回應這些需求，完成「共生」的理想。

今年同志遊行像往年吸引了滿滿人潮，各式爭奇鬥豔的裝扮出籠。其中，在人群中最顯目的是一尊媽祖娘娘神像，不少民眾駐足參拜、拍照留念。

25歲的沈育民遠從屏東北上參加今天的同志遊行，「媽祖有一顆慈悲的心，就帶媽祖過來看一下同志朋友」。同行朋友小青解釋，這尊媽祖娘娘是從北港朝天宮分靈到台南鹽水家裡供奉，一年多再請來台北天母的朋友家中作客，趁著這次要帶媽祖娘娘回鹽水家，便徵詢媽祖來參加同志遊行的意願。

「我們都叫媽祖『同志天后』」沈育民說，事前有跟媽祖稟報，擲筊請示意願，看媽祖有沒有想來遊行，結果「祂非常有興趣」。

台灣同志遊行隊伍將仁愛路擠得水泄不通。記者葉冠妤／攝影
台灣同志遊行隊伍將仁愛路擠得水泄不通。記者葉冠妤／攝影
台灣同志遊行今下午登場，各式裝扮爭奇鬥豔。記者葉冠妤／攝影
台灣同志遊行今下午登場，各式裝扮爭奇鬥豔。記者葉冠妤／攝影
每年的台灣同志遊行都吸引不少外國人參與盛會。記者葉冠妤／攝影
每年的台灣同志遊行都吸引不少外國人參與盛會。記者葉冠妤／攝影

北港朝天宮 同志遊行 媽祖

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