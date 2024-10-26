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活化台北機廠鐵道博物館園區 鐵道局簽署合作備忘錄

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台北機廠員工澡堂。圖／鐵道局提供
台北機廠員工澡堂。圖／鐵道局提供

交通部鐵道局與國家鐵道博物館籌備處為共同推動國家鐵道博物館建置及教育推廣，於「台北機廠」89年廠慶前夕，共同簽署「臺北機廠鐵道博物館園區」合作備忘錄，由國家鐵道博物館籌備處整合文化事業單位的博物館營運、鐵道文化等相關工作，並由交通部鐵道局協調交通事業單位提供鐵道技術、藏品資源、觀光推廣等專業營運。

交通部鐵道局今年元旦起配合台鐵公司化政策，接管「台北機廠」等4處償債資產，將透過活化資產創造收益，以清償原台鐵局累積的短期債務。其中「台北機廠」經文化部指定全區為國定古蹟，並規劃打造一座活的鐵道博物館，以達文化資產保存與資產活化效益雙效綜贏。

台鐵公司說，此次合作涵蓋鐵道維修技術、退役車輛維護及文史資料數位化等領域，並將提供專業人員諮詢。在車輛保存方面，台鐵2022年與國家鐵道博物館籌備處合作推動「柴油客車DR2102等4輛維修暨教育推廣計畫」，修復完成後，安排列車在平溪線進行試運轉及司機訓練，未來將繼續合作推進DR2700型柴油客車的修復工程。

另外，在文物典藏方面，台北機廠於2002年遷移至富岡機廠進行車輛維修，相關歷史物件也隨之移至新址妥善保存，其中包括極具歷史意義的速水和彦銅像。速水和彦曾於1935年督辦新台北鐵道工場的遷廠工程，此次將銅像移至國家鐵道博物館籌備處（原新台北鐵道工場），更能促進在地連結，凸顯其歷史脈絡的重要性。

鐵道局表示，此次與國家鐵道博物館籌備處簽署合作備忘錄，盼能在兼顧文化資產保存及創造開發效益下，推動鐵道文化資產與再利用，共同開創國家鐵道博物館園區新局。

鐵道局副局長呂新喜（左起）、國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰及台鐵公司總經理馮輝昇簽署合作備忘錄。圖／鐵道局提供
鐵道局副局長呂新喜（左起）、國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰及台鐵公司總經理馮輝昇簽署合作備忘錄。圖／鐵道局提供
交通部鐵道局與國家鐵道博物館籌備處為共同推動國家鐵道博物館建置及教育推廣。圖／台鐵公司提供
交通部鐵道局與國家鐵道博物館籌備處為共同推動國家鐵道博物館建置及教育推廣。圖／台鐵公司提供

博物館 文化資產 鐵道

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