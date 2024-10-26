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下周一桃園以北、宜蘭降雨多 賈新興分析雙颱這樣走

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一起至期末受東北季風影響，北北基宜花、屏東及台東有局部雨，午後山區有局部短暫陣雨。本報資料照片
下周一起至期末受東北季風影響，北北基宜花、屏東及台東有局部雨，午後山區有局部短暫陣雨。本報資料照片

目前太平洋上有兩個颱風，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，潭美颱風預估明天晚上至下周一清晨接近越南中部的機率高。觀察潭美颱風登陸越南後其強度的變化，預估康芮颱風朝琉球群島方向移動的機率高。

近期天氣，他說，明天，嘉義至台南有局部短暫雨，午後山區、高屏、北北基及宜花東有局部短暫雨。下周一起至期末受東北季風影響，北北基宜花、屏東及台東有局部雨，午後山區有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周二至周四，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後山區及高屏有局部短暫陣雨。11月1日，午後花東及南投有局部短暫陣雨。2日，午後台中以南山區有零星短暫雨。3日，午後宜花山區及高屏山區有零星短暫雨。4日，新北東側及宜蘭有局部短暫雨，午後宜花及南部山區有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

目前太平洋上有兩個颱風。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋上有兩個颱風。圖／取自中央氣象署網站

潭美 賈新興 颱風

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