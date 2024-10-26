下周一桃園以北、宜蘭降雨多 賈新興分析雙颱這樣走

目前太平洋上有兩個颱風，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，潭美颱風預估明天晚上至下周一清晨接近越南中部的機率高。觀察潭美颱風登陸越南後其強度的變化，預估康芮颱風朝琉球群島方向移動的機率高。

近期天氣，他說，明天，嘉義至台南有局部短暫雨，午後山區、高屏、北北基及宜花東有局部短暫雨。下周一起至期末受東北季風影響，北北基宜花、屏東及台東有局部雨，午後山區有局部短暫陣雨。