聽新聞
0:00 / 0:00
下周一桃園以北、宜蘭降雨多 賈新興分析雙颱這樣走
目前太平洋上有兩個颱風，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，潭美颱風預估明天晚上至下周一清晨接近越南中部的機率高。觀察潭美颱風登陸越南後其強度的變化，預估康芮颱風朝琉球群島方向移動的機率高。
近期天氣，他說，明天，嘉義至台南有局部短暫雨，午後山區、高屏、北北基及宜花東有局部短暫雨。下周一起至期末受東北季風影響，北北基宜花、屏東及台東有局部雨，午後山區有局部短暫陣雨。
賈新興表示，下周二至周四，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後山區及高屏有局部短暫陣雨。11月1日，午後花東及南投有局部短暫陣雨。2日，午後台中以南山區有零星短暫雨。3日，午後宜花山區及高屏山區有零星短暫雨。4日，新北東側及宜蘭有局部短暫雨，午後宜花及南部山區有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言