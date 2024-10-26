地方官員質疑道安改善成效「被針對」 交通部：無標準不一

交通部昨公布上周交通事故死亡資料，整體死亡人數再創7月以來單周新高，更點名桃園市連續4個月死亡人數上升、台中市近期大型事故多，11月須赴中央道安會報專案報告，但有地方官員認為此舉有「似被針對」。交通部今強調，統計交通事故標準，均以該縣市今年與去年同期30日交通事故死亡數據做比較，並無標準不一。

交通部昨表示，由於桃園市連續4個月死亡人數上升、台中市近期大型事故多，11月須赴中央道安會報專案報告，這也是交通部首次要求縣市報告改善作為。對此，有地方官員表示，此舉有「被針對」的感覺，中央在數字管理上標準不一，未必符合科學化管理。

交通部今說，為與國際接軌，統計交通事故係以30日死亡人數為主，為避免交通事故死傷，進行道安改善刻不容緩，故參酌A1死亡人數（24小時內死亡，其粗估資料可即時更新至2個星期前）以進行即時警示，並達到提醒目的。

交通部指出，一般而言，A1死亡人數與30日死亡人數呈正向關係，故透過A1數字可即時提供道安是否有惡化情形警訊，以即時加強道安防制作為。統計各縣市交通事故標準，均以該縣市今年與去年同期30日交通事故死亡數據做比較，並無地方所說標準不一的情形。

交通部表示，為遏止交通事故持續惡化，交通部進行管考時發現，桃園市今年1至7月累計30日死亡人數為166人，為死亡人數增加最多的縣市，且連續4個月30日死亡人數均較去年同期增加，另參考該縣市A1死亡人數，今年截至10月18日死亡人數為135人，也是死亡數最多縣市。

交通部指出，由於縣市對轄區內環境、交通事故狀況問題最為熟悉，規畫縣市各項改善作為，請其至中央道安會報會議中進行說明。另鑒於近期台中市發生大客車撞死行人案件，引發各界關注，針對重大事故也要求到院進行說明改善作為，期望透過中央部會、地方及專家學者給予改善建議及協助。