攸關術後復原 學會提3個微創：手術、營養、心理要兼顧

台灣外科代謝營養學會爭取舉辦第三屆亞洲外科代謝營養大會暨台灣消化系外科醫學會冬季會，今天在圓山大飯店登場，理事長林明燦表示，與會專家來自星馬、印度、日本等國，討論議題圍繞外科手術術前、術後營養，以及術後加速康復（ERAS）應如何以營養為核心。

林明燦表示，營養是一切恢復的基礎，除治療以外，術前、術中、術後的營養調理也是關鍵，在術後快速復原相關標準流程中（SOP），要求在術前一周即開始營養準備，尤其愈大的手術、愈複雜的治療，營養照護更重要，是快速恢復的重要關鍵。

「營養照護有三個微創觀念，手術微創、化學微創與心理微創。」林明燦說，手術微創是指精準外科手術，化學微創即是營養照護，心理微創則是鼓勵病患罹病後，要正向思考，積極配合正統醫療，好的營養照顧，可減少後續疾病導致的醫療費用，先進醫療項目如機器人手術、免疫治療、正子治療等都很昂貴，推廣營養照護，對醫療成本、財務效益有幫助。

目前由醫師、營養師、藥劑師、護理師等組成團隊的外科手術營養治療，並無健保給付。林明燦表示，學會預計明年提出方案，希望日後營養照護，應由健保給付1000點，爭取給付不是目的，但希望有營養基礎，能讓全台民眾獲得好處，並進一步節省醫療費用支出。

衛福部長邱泰源表示，ERAS是近年來廣受重視之醫療照護模式，整合跨專業醫療團隊，以實證醫學為基礎，提供跨職類的手術醫療照護。從入院前、手術前、中、後4個階段著手，標準化醫療照護、優化手術結果、促進術後康復、提升病人安全，並降低整體醫療支出，臺灣經驗也啟發其他國家和組織推動ERAS。

邱泰源說，我國已有約100家醫院導入不同術式之ERAS，衛福部健保署因地制宜，規畫相關術式及獎勵模式，另針對手術前後之營養介入，亦訂有相關支付標準，提供病人術前、術後體力的維持和身體修復。

此外，邱泰源說，食藥署則針對病人食用之特定疾病配方食品，藉由完善上市前查驗登記審查許可制度，確保產品符合病人營養需求，並保障病人之食用安全，截至今年7月31日，經查驗登記核准之特定疾病配方食品共359件許可證。