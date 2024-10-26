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高雄醫學大學生集體食物中毒事件 衛生局追查疑便當店惹的禍

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄三民區金禾家便當店疑有食安疑慮，衛生局接獲通報即行調查採檢，併停業7日澈底清消改善。圖／衛生局提供
高雄三民區金禾家便當店疑有食安疑慮，衛生局接獲通報即行調查採檢，併停業7日澈底清消改善。圖／衛生局提供

高雄醫學大學牙醫系學生24日外訂三民區今禾家便當，有20多人吃完後腹瀉、發燒、嘔吐症狀，衛生局接獲通報疑似食物中毒案件，立即派員到便當店稽查，勒令停業7日，並徹底清消改善。

衛生局24日接獲醫院通報有學生23中午購買三民區金禾家便當店便當食用後發生嘔吐、腹瀉、發燒、頭痛等症狀。

經深入調查，23日中午今禾家供餐數為410份，稽查期間至25日，仍陸續接多家醫院通報，截至目前食用當日便當出現不適症狀共計60人，31人是民眾、29人是高醫學生，前往就醫人數則是46人，其中高醫學生就占20人，最後必須治療住院人數有7人，急診待床1人。

衛生局派員到便當店現場稽查，經查垃圾桶未加蓋、從業人員未體檢、未張貼洗手掛圖、冰箱溫度記錄表、未有常規病媒防治作業、有投保產品責任險，已飭令業者30日前完成限改，複查合格始復工。

衛生局說表示，現場已無當日食餘檢體，採集同製程可疑食品及環境進行採檢檢體共5件，檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體12件檢驗中。

衛生局指出，為落實風險管理及損害控管預防性措施，業者將於10月24日至10月30日停業7日期間澈底清消改善，並由衛生所衛教督導環境清消、關懷衛教發病個案，復工前須經衛生局複查合格，如未改善完成，可依照「食安法」第8條和第44條處6萬到2億。

高雄三民區金禾家便當店疑有食安疑慮，衛生局接獲通報即行調查採檢，併停業7日澈底清消改善。圖／衛生局提供
高雄三民區金禾家便當店疑有食安疑慮，衛生局接獲通報即行調查採檢，併停業7日澈底清消改善。圖／衛生局提供

便當 衛生局 醫學

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