台灣同志遊行下午登場估18萬人 變裝皇后妮妃雅將現身

第22屆台灣同志遊行今下午於台北市政府前廣場登場，今年遊行主題「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，鼓勵大眾除了看見多元，也要付諸行動邁向共融。今年遊行集結了各家變裝皇后一同站在紫色大隊的頭車，而日前拿下美國「魯保羅變裝皇后秀」冠軍，並代表台灣前往法國巴黎登上文化奧運舞台演出的變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）也將現身遊行。主辦單位預估，今年遊行人數上看18萬人。

臺灣彩虹公民行動協會理事長小鯨表示，今年主題是邁向共融、交織共生，共融一詞是近年企業界常常在談的DEI，一開始用在職場文化、企業社會責任，但也可擴大適用整體社會，E（Equity，公平）是遊行堅持的核心理念，D（Diversity，多元）則呼應去年遊行主題的與多元同行，I（Inclusion，共融）則是呼籲大家不只看見多元，還要付諸實際行動，讓不同社群或個人的意見被重視、被放進決策。

小鯨說，共融強調尊重，保有每個人的差異，讓所有人無所畏懼地成為自己，而非成為消弭多樣性、價值單一化的熔爐，每個人都願意以行動理解彼此，期待遊行現場透過不同社群互動 ，讓你我成為社為多元共融的起點，建立一個開放與包容的社會環境，落實共融精神，打造共生、共好的多元台灣。

對於近日跨性別免術換證議題引發熱議、爭論，臺彩協會發言人戴佑勳說，台灣同志遊行作為倡議平台，因每一種性別議題複雜交織、期待社會大眾對各種性別議題展開不同討論跟對話，台灣同志遊行支持不分性別、性傾向、認同都有免於恐懼、安全使用空間的權益，以及不被質疑自己身體、認同的權利，他認為上述兩件事不該互斥，而建立友善制度、促使跨性別者能不被質疑身份十分重要，期待透過官司結果促進社會大眾對跨性別議題跟社群的認識。

戴佑勳進一步說，這次事件讓大家對女性空間安全使用有許多討論，他認為建立友善安全空間有賴充足安全協助管道，培養性別友善意識，尤其是針對性自主權、身體界線的相關討論跟推廣教育，這才是根本的解決之道，操作順性別女性、跨性別者的對立恐慌，其實不會讓女性群體更加安全，反而讓人忽視父權體制底下對於二元性別框架所造成的限制。