許家蓓子宮內膜癌逝 議員促北市聯醫率全國之先實證研究

北市議員許家蓓罹患子宮內膜癌驟逝，婦癌預防及治療更加受重視。議員顏若芳說，北市個案數10年間增加49％，但目前科技未有足夠實證研究及廣泛運用，要求衛生局於議會總質詢前提供宣導計畫，另建議聯醫擴大相關設備與人員、實證研究，院方允諾。

顏若芳表示，子宮內膜癌是子宮體癌的一種，每年個案數均占子宮體癌約9成，更從2012年1663例攀升至2021年3000例，逼近子宮頸癌2021年3376例。她直言，北市10年間從257例增至384例，端看全國或北市的數據，子宮內膜癌與子宮頸癌的個案遲早會「黃金交叉」。

她指出，傳統上，子宮內膜癌是以2D超音波來檢查，但僅能檢測子宮內膜厚度，與是否確診無確切連結。近年科技進步，甲基化檢測、3D超音波檢測均被宣稱準確度高，但前者每次檢測所費不貲、國內業者少，後者的設備和人才也少，兩者仍須實證研究，才能大規模適用。

顏若芳說，北市聯醫婦幼院區目前已用來檢測子宮內膜癌，比起傳統2D超音波更能檢測到子宮內膜癌所引發的腫瘤褶皺、不正常血流。因此，她要求聯醫擴大3D超音波的設備、技術人員，並研擬甲基化檢測補助，率全國之先進行子宮內膜癌實證研究計畫。

北市聯醫回應，目前已在仁愛院區、婦幼院區開設子宮內膜癌門診，並在衛生局的指導支持下，進行子宮內膜癌篩檢相關研究，未來分析結果將會提供國內醫療單位參考。聯醫也會採納建議，增加3D超音波設備及相關技術人員，以擴大篩檢量能。