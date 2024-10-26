日本一畑集團台鐵深化合作 持續推票券交流

日本一畑集團多名高層人士昨天拜會台鐵公司，一畑集團表示，希望雙方能更深化合作的意願，包括持續推動雙方票券交流計畫。

台鐵發布新聞稿，日本一畑集團常務理事錦織要率一畑電車及巴士等多名高層人士25日拜會台鐵，台鐵董事長杜微及副總經理黃振照等人接待，雙方並就繼續推動鐵道經營及旅遊等方面的合作交換意見。

台鐵說，一畑集團表達希望雙方能更深化合作的意願，包括持續推動雙方票券交流計畫，為台日鐵道愛好者帶來更多旅行選擇與文化體驗。

杜微表示，期待雙方持續深化友好關係，並不斷加強合作，共同促進台日兩地鐵道觀光發展，為兩國民眾創造豐富多元的美好未來。

台鐵說，一畑集團與台鐵於2019年4月16日，在台北車站締結友好協定，締結以來雙方互動密切，一畑電車也積極參加台鐵舉辦的便當節及鐵路節等系列活動。