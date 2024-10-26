日本一畑集團台鐵深化合作 持續推票券交流
日本一畑集團多名高層人士昨天拜會台鐵公司，一畑集團表示，希望雙方能更深化合作的意願，包括持續推動雙方票券交流計畫。
台鐵發布新聞稿，日本一畑集團常務理事錦織要率一畑電車及巴士等多名高層人士25日拜會台鐵，台鐵董事長杜微及副總經理黃振照等人接待，雙方並就繼續推動鐵道經營及旅遊等方面的合作交換意見。
台鐵說，一畑集團表達希望雙方能更深化合作的意願，包括持續推動雙方票券交流計畫，為台日鐵道愛好者帶來更多旅行選擇與文化體驗。
杜微表示，期待雙方持續深化友好關係，並不斷加強合作，共同促進台日兩地鐵道觀光發展，為兩國民眾創造豐富多元的美好未來。
台鐵說，一畑集團與台鐵於2019年4月16日，在台北車站締結友好協定，締結以來雙方互動密切，一畑電車也積極參加台鐵舉辦的便當節及鐵路節等系列活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言