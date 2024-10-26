音樂家詹宏達追思會 合唱團獻詩歌送最後一程

前總統陳水扁競選歌曲「春天的花蕊」作曲者詹宏達日前病逝，享壽67歲，告別追思會今天舉行，除家屬、親友到場悼念，多個教會合唱團獻唱詹宏達創作詩歌，送最後一程。

詹宏達的告別追思會今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，現場播放追思影片讓許多人落淚。詹宏達的二姐致詞說，詹宏達青少年時期受洗，人生大多時間奉獻給音樂、教會。

詹宏達二姐指出，母親約20年前摔跤住院、纏綿病榻，只有詹宏達幾乎每天探望，在母親病逝後仍四處奔波，甚至傷了眼睛導致1眼失明，讓家人不捨又感動。

穹音聖樂合唱團團員蕭翊瑄向中央社記者表示，多年前人生低潮，在朋友引薦下進入合唱團，聽到詹宏達的詞曲令她感動，雖認識老師的時間不長，但卻都被像家人般對待，備感溫暖。

「每次學唱都像在認識身體」蕭翊瑄說，因對歌唱有興趣曾跟其他老師學過唱歌，而詹宏達擁有絕對音感，能迅速發現學生唱錯，並知道該如何帶領學生找到正確共鳴。

1名合唱團員在追思會發放的「詹宏達老師紀念文集」中寫下，詹宏達知道其音樂能量是主的恩賜，即便身體病痛、逐漸衰落，仍堅持創作詩歌、編曲，藉此鼓舞人心，讓她每次練唱時都很感動。

詹宏達的創作歷程橫跨流行音樂、古典樂和宗教音樂，根據上揚唱片資料庫，詹宏達自幼愛唱歌，也曾擔任藝人崔苔菁、潘麗麗、李靜美與王海玲等專輯製作。