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政府擬將醫院節碳成本納油電價 專家：應保障點值配套

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫院除必須以各式節能減碳方法降低用電度數外，若政府真要以油電價反應成本，也應該藉健保點值保障，給予醫院足夠財務韌性。本報資料照片
台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫院除必須以各式節能減碳方法降低用電度數外，若政府真要以油電價反應成本，也應該藉健保點值保障，給予醫院足夠財務韌性。本報資料照片

醫院永續、節能議題近期引發社會關注。環境部長彭啓明昨說，不排除將節碳成本加在醫院油價、電價成本中。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫院除必須以各式節能減碳方法降低用電度數外，若政府真要以油電價反應成本，也應該藉健保點值保障，給予醫院足夠財務韌性。

彭啓明昨接受廣播節目專訪時說，醫院耗能、耗電量高，有些集團醫院，即使努力節電，每月仍要花費10億元電費；目前全球並沒有國家對醫院徵收碳費，不過，許多歐盟國家作法是不直接針對醫院課徵，轉而將節碳成本算在油價、電價中。

洪子仁說，醫療機構是用電、排碳大戶，台灣地區醫療機構碳排量占全國4.6%，高於全球平均值的4.4%，台灣醫療機構已著手轉型，希望減少碳排，降低對環境的影響，以自己服務的新光醫院為例，除以進行碳盤查，揭露該院每年碳排量為1萬8595公噸，也將減少對台電供電依賴，例如引進瓦斯發電機、熱電共生，降低碳排，以達節能目標。

「面對節能、淨零趨勢，醫療機構不能自外。」洪子仁表示，醫院應透過節能技術，設法降低用電度數與碳排量，但政府在以油價、電價反應醫院節碳成本時，也應該給予健保點值保障，讓醫療機構有足夠財務韌性，以因應油電價上升對於醫院財務的衝擊。

衛福部長邱泰源今天表示，衛福部感謝經濟部凍漲醫療院所電價，醫療院所方面也對此非常感謝，相信醫院將會努力投入節能減碳工作，且在環境部給予資源協助下，已有許多醫院或認可為節能減碳醫院。

健保點值 財務 電價

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