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富人保費漲 邱泰源喊健保永續 醫改會點1原因：仍不公平

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長邱泰源今天出席研討會前受訪表示，本次基本工資調漲後，依健保法規定，調整投保金額分級表，希望藉由量能負擔，讓健保更永續。記者林琮恩／攝影
衛福部長邱泰源今天出席研討會前受訪表示，本次基本工資調漲後，依健保法規定，調整投保金額分級表，希望藉由量能負擔，讓健保更永續。記者林琮恩／攝影

隨基本工資調漲，國人必須多繳健保費衛福部預估，全國811萬人受到影響，其中771萬人每月健保費必須多繳21元。衛福部長邱泰源今天出席研討會前受訪表示，本次基本工資調漲後，依健保法規定，調整投保金額分級表，希望藉由量能負擔，讓健保更永續。

衛福部社保司最新預告修正「全民健康保險投保金額分級表」，預告時間至11月7日，收集各方意見中，預計年底前完成公告，明年1月1日正式實施。邱泰源表示，預告期間各界如有建議，都歡迎提出討論。

衛福部主秘兼社保司司長劉玉娟昨說，此次修正與基本工資調升有關，投保組別級距從明年起，會從現在的10組擴增到12組。調整後，健保投保金額最高級距從原本21萬9500元，調升至31萬3000元，預計影響10萬人，該級距每人每月約要多繳831元。

第一級距最低一級投保金額會由2萬7470元調整為2萬8590元，原每月投保金額介於2萬7601元至2萬8590元者，因級距調整，明年起每個月可少付4到6元，影響約40萬人。綜合評估，此次調整，估計每年可挹注健保約86億元。

醫改會執行長林雅惠說，本次調漲金額最高831元，對高收入民眾負擔不大，未達水平民眾因健保收入增加拍手叫好，健保設計初衷，希望量能付費，讓高收入者負擔高保費。

不過，林雅惠說，目前為止，保費計算是以所得為基礎，只能扣到高所得的受薪階級，不易被查到的財產交易、地下經濟所得，無法因為薪資計收方式被納入，健保署應該研擬、精進才能解決不公平情況。

保費 健保署 衛福部

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