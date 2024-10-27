明年赴日旅遊需避開2時段！旅日粉專：住宿貴、人潮多

日本是許多台灣人出國旅遊的首選國家，旅日專家提醒，明年若要去日本玩，建議避開2個時段，除了住宿會非常貴，人潮也會很多。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

旅日粉專「發現新樂園」表示，近期各家機票都在旅展促銷，提醒大家搶便宜機票的同時，除了台灣的連假外，也要留意日本的連續假期，如果選在日本的重要節日，除了住宿會比平常貴，人潮也會非常多。

旅日粉專建議，明年若要去日本旅遊，需要避開兩個時段，第一個是明年4月29日至5月2日的日本黃金周，5月3日至6日休假4天，當地上班族只需要請5月1日、2日，就可以連休9天。

旅日粉專表示，另一個連續假期是明年8月13日至15日的盂蘭盆節，加上8月9至11日休假3天，當地上班族只要請8月12日，就能連休7天。