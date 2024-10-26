食藥署之花傳酒店兼差 邱泰源躲媒體：公務員應謹守本分

衛福部食藥署一名女職員，遭爆料在東區某酒店兼差，食藥署今召開考績會決議，依公務人員考績法及相關規定，認定行為不妥，給予以一大過二小過處分，並調離現職。衛福部長邱泰源上午面對媒體提問二度避答，致詞後繞道由後門離去，避開媒體，後經追問，才在媒體群組以影片回應。

邱泰源今天至台北圓山飯店出席「第三屆亞洲外科代謝營養大會暨台灣消化系外科醫學會冬季會」。會前大批媒體守候，問及食藥署女職員兼差一案時，他快步離開，並未正面回答，於研討會致詞後，也避開媒體守候的接待區，由後側電梯離開，媒體上前詢問時，他表示，他要趕高鐵，並說「已回答兩題，很多了，再問也回答不完。」

在錄影回應中，邱泰源說，有關食藥署女職員出入不當場所，食藥署都有掌握狀況，也做出懲處調職，期待所有公務同仁，避免出入不當場所、謹守本分，一起為國家、人民努力。

媒體報導，食藥署1名年輕貌美的女職員，傳出在高檔酒店兼差。食藥署回應，10月18日接獲檢舉後，立即由政風室啟動調查，該女性公務人員承認曾經多次出入不當場所，但否認兼職，因該職員已嚴重影響機關聲譽，並引發負面觀感，今召開考績會決議，依公務人員考績法及相關規定，針對該員行為處以「一大過二小過」處分。

食藥署副署長林金富昨表示，政風單位剛開始調查時，該員並未誠實交代，後來才坦言曾多次前往，今年10月共去4次，9月則不記得次數，由於未據實配合，加上相關法規本就明定，公務人員不能兼職，也不能前往這類不當場所，即便是下班時間也都不能出現。