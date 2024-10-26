快訊

發薪日沒收到薪水！日電器大廠破產 2000員工被「即刻解雇」超錯愕

下周一桃園以北、宜蘭降雨多 賈新興分析雙颱這樣走

星宇上市漲停53%！網驚呆「跳到以為手機壞了」 投資人曬明細：爽賺72萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

食藥署之花傳酒店兼差 邱泰源躲媒體：公務員應謹守本分

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長邱泰源（後排右）今天至台北圓山飯店出席研討會致詞後，避開媒體守候的接待區，由後側電梯離開。記者林琮恩／攝影
衛福部長邱泰源（後排右）今天至台北圓山飯店出席研討會致詞後，避開媒體守候的接待區，由後側電梯離開。記者林琮恩／攝影

衛福部食藥署一名女職員，遭爆料在東區某酒店兼差，食藥署今召開考績會決議，依公務人員考績法及相關規定，認定行為不妥，給予以一大過二小過處分，並調離現職。衛福部長邱泰源上午面對媒體提問二度避答，致詞後繞道由後門離去，避開媒體，後經追問，才在媒體群組以影片回應。

邱泰源今天至台北圓山飯店出席「第三屆亞洲外科代謝營養大會暨台灣消化系外科醫學會冬季會」。會前大批媒體守候，問及食藥署女職員兼差一案時，他快步離開，並未正面回答，於研討會致詞後，也避開媒體守候的接待區，由後側電梯離開，媒體上前詢問時，他表示，他要趕高鐵，並說「已回答兩題，很多了，再問也回答不完。」

在錄影回應中，邱泰源說，有關食藥署女職員出入不當場所，食藥署都有掌握狀況，也做出懲處調職，期待所有公務同仁，避免出入不當場所、謹守本分，一起為國家、人民努力。

媒體報導，食藥署1名年輕貌美的女職員，傳出在高檔酒店兼差。食藥署回應，10月18日接獲檢舉後，立即由政風室啟動調查，該女性公務人員承認曾經多次出入不當場所，但否認兼職，因該職員已嚴重影響機關聲譽，並引發負面觀感，今召開考績會決議，依公務人員考績法及相關規定，針對該員行為處以「一大過二小過」處分。

食藥署副署長林金富昨表示，政風單位剛開始調查時，該員並未誠實交代，後來才坦言曾多次前往，今年10月共去4次，9月則不記得次數，由於未據實配合，加上相關法規本就明定，公務人員不能兼職，也不能前往這類不當場所，即便是下班時間也都不能出現。

考績 邱泰源 食藥署

延伸閱讀

邱泰源曾討碳費 彭啓明回絕「不可能」：怎跟窮人家挖金礦？

加熱菸審查疑被技術性卡關 陳瑩要國健署公開會議遭拒

藍委連打食藥署人事案好幾天 衛福部終於還原面談實況

修人工生殖法增訂「代理孕母」制度 邱泰源：收到多則正反意見

相關新聞

高雄醫學大學生集體食物中毒事件 衛生局追查疑便當店惹的禍

高雄醫學大學牙醫系學生24日外訂三民區今禾家便當，有20多人吃完後腹瀉、發燒、嘔吐症狀，衛生局接獲通報疑似食物中毒案件，...

日氣象廳：康芮恐升級「強烈颱風」靠近台灣 最新路徑曝光

日本氣象廳預測，今年第21號颱風「康芮」可能會在30日發展成強烈颱風，且屆時將會更靠近台灣。

食藥署之花傳酒店兼差 邱泰源躲媒體：公務員應謹守本分

衛福部食藥署一名女職員，遭爆料在東區某酒店兼差，食藥署今召開考績會決議，依公務人員考績法及相關規定，認定行為不妥，給予以...

地方官員質疑道安改善成效「被針對」 交通部：無標準不一

交通部昨公布上周交通事故死亡資料，整體死亡人數再創7月以來單周新高，更點名桃園市連續4個月死亡人數上升、台中市近期大型事...

富人保費漲 邱泰源喊健保永續 醫改會點1原因：仍不公平

隨基本工資調漲，國人必須多繳健保費，衛福部預估，全國811萬人受到影響，其中771萬人每月健保費必須多繳21元。衛福部長...

高齡者易成詐騙目標 弘道不老劇團演出防詐戲劇宣導

詐騙團體猖獗，許多高齡者成為詐團下手目標，弘道老人福利基金會屏東服務處潮州志工站，今日帶領潮州快樂不老劇團22名成員，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。