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加強照顧在台港生 民團與香港中文大學簽意向書

中央社／ 台北26日電

加強照顧在台港生，台灣弘久社會關懷協會昨天與香港中文大學和聲書院簽署合作意向書，共同推動台港社福政策交流；書院也將提供在香港的台灣學生提供必要急難救助。

台灣弘久社會關懷協會發布新聞稿表示，為了更積極推展海外業務，昨天晚間在會員大會暨理事長交接典禮中，與香港中文大學和聲書院簽署合作意向書，合作加強照顧在台港生的校園生活，與接軌未來在台工作機會。

而在這項合作計劃下，和聲書院創辦人李和鑫表示，書院也將對在香港的台灣學生提供必要的急難救助。與會的大陸委員會主任委員邱垂正肯定這項合作，形容它是堆疊善意的一步，是有助於兩岸良性互動的推動力。

其他出席者還包括行政院政務委員陳時中、前陸委會主委邱太三、衛福部次長林靜儀等多名產官學界人士、立法委員陳瑩等各級民意代表及日本、印尼等駐台外交官。

前立法委員、台灣弘久社會關懷協會榮譽理事長洪奇昌致詞指出，協會除重視偏鄉孩童的教育與交通安全，並長期關心高雄腦麻協會及天使莊園建置進度，陸續捐贈善款、交通車、客製化輪椅等，協助偏鄉學校建置圖書館、建立天使莊園、腦麻病友可更方便行動。

洪奇昌說，雖然與會者來自不同領域，但「關懷弱勢、散播愛心」是共同信念，而協會宗旨「成為基層社會關懷的守護者」，一個人的力量有限，但團結所有人的力量，就是無窮。

中文大學 偏鄉學校 香港

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