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今明秋老虎午後雨 下周一北部變天 不排除康芮颱風將更接近台灣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天各地有機會來到30至32度左右，明天各地普遍都有機會來到30度。本報資料照片
今天各地有機會來到30至32度左右，明天各地普遍都有機會來到30度。本報資料照片

今明兩天還是受到潭美颱風外圍雲系水氣影響，容易下雨，中央氣象署預報員張竣堯今天表示，今天午後雷雨較明顯，有局部大雨發生機會。下周一起新的一波東北季風影響，北台灣轉濕涼。康芮颱風未來路徑不確定性大，北轉時間點和北轉位置將會左右影響台灣的程度。

張竣堯表示，目前潭美颱風在南海位置上持續向西移動，明天向西逐漸遠離台灣之後，台灣水氣將逐漸減少。另外，關島附近海面的康芮颱風，目前距離鵝鑾鼻東南東方1800公里的海面上，未來持續向西移動，下周一開始將在菲律賓東方海面有逐漸北轉的趨勢，往琉球海面前進。

他說，由於康芮颱風未來前進路徑有比較大的不確定性，特別是在北轉的時間點，預估下周一左右，如果北轉比較晚或速度慢一點，不排除它未來有機會更接近台灣。

未來降雨趨勢，張竣堯表示，康芮颱風目前距離台灣有一定的距離，北上往琉球海面前進，因此對台灣天氣影響不會太大，因此下周一天氣還是以東北季風影響為主。今天台灣附近還是吹東南風，水氣偏多，今明兩天南部、東南部地區有比較大的雨勢出現，此外，午後中部以北山區也會有局部大雨發生情況。

張竣堯表示，明天之後整體的水氣逐漸減少，環境上吹一點東北風，北部和東半部地區不定時降雨出現，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

下周一開始將有另外一波東北季風增強，張竣堯表示，將會持續到下周五，北部和東半部地區轉為比較濕涼，有局部陣雨情況，中南部午後也有雷陣雨出現。

溫度趨勢，張竣堯表示，今天吹東南風，環境比較濕，感受上比較悶熱，各地都有機會來到30至32度左右，明天各地普遍都有機會來到30度。到了下周一東北季風影響，北部溫度比較明顯下降至26至28度，之後可能未來1周高溫25度左右。低溫部分，各地早晚偏涼，22至24度，部分近山區、空曠地區有機會來到20度左右。

未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

康芮 東北季風 颱風

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