別再拿「小護士」擦外傷！可止癢、止痛 醫示警2種人避免接觸

台灣人習慣稱為「小護士」的曼秀雷敦軟膏，是許多民眾家中常備的藥品之一。不過近日有醫師指出，雖然很多人會將曼秀雷敦軟膏拿來擦傷口，然而它並不適合用於處理外傷，也沒有殺菌消毒的效果，其真正用途是緩解蚊蟲叮咬的搔癢紅腫及止痛。另外，醫師提醒，患有蠶豆症及2歲以下的小朋友應避免使用。

傑登醫師近日在FB粉專「傑足先登 傑登醫師 」發文呼籲，許多民眾會把曼秀雷敦拿來擦傷口，但實際上它並非外傷藥膏，外包裝也沒有標示外傷可使用。傑登醫師解釋，曼秀雷敦的主成分為薄荷和樟腦，兩者皆沒有殺菌、消毒的作用，塗在傷口上甚至會造成刺激、刺痛，「尤其是骯髒、有感染風險的傷口，要使用真正有殺菌效果的藥膏才對」。

傑登醫師認為，也許大家是被包裝上的圖片所誤導，再加上過去的包裝說明曾標示外傷可用（現已修改），才會造成民眾誤用。他指出，曼秀雷敦的真正用途為：

傑登醫師補充，曼秀雷敦的名字源於英語名稱Mentholatum的諧音，是由 Menthol（薄荷）和 Petrolatum（礦物脂，類似凡士林的東西）兩個英文單字組合而成。其主成分為薄荷、樟腦、水楊酸、凡士林四種，故患有蠶豆症或2歲以下的兒童應避免使用。