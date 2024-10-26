快訊

發薪日沒收到薪水！日電器大廠破產 2000員工被「即刻解雇」超錯愕

下周一桃園以北、宜蘭降雨多 賈新興分析雙颱這樣走

星宇上市漲停53%！網驚呆「跳到以為手機壞了」 投資人曬明細：爽賺72萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

別再拿「小護士」擦外傷！可止癢、止痛 醫示警2種人避免接觸

聯合新聞網／ 綜合報導
曼秀雷敦藥膏。聯合報系資料照
曼秀雷敦藥膏。聯合報系資料照

台灣人習慣稱為「小護士」的曼秀雷敦軟膏，是許多民眾家中常備的藥品之一。不過近日有醫師指出，雖然很多人會將曼秀雷敦軟膏拿來擦傷口，然而它並不適合用於處理外傷，也沒有殺菌消毒的效果，其真正用途是緩解蚊蟲叮咬的搔癢紅腫及止痛。另外，醫師提醒，患有蠶豆症及2歲以下的小朋友應避免使用

傑登醫師近日在FB粉專「傑足先登 傑登醫師 」發文呼籲，許多民眾會把曼秀雷敦拿來擦傷口，但實際上它並非外傷藥膏，外包裝也沒有標示外傷可使用。傑登醫師解釋，曼秀雷敦的主成分為薄荷和樟腦，兩者皆沒有殺菌、消毒的作用，塗在傷口上甚至會造成刺激、刺痛，「尤其是骯髒、有感染風險的傷口，要使用真正有殺菌效果的藥膏才對」。

傑登醫師認為，也許大家是被包裝上的圖片所誤導，再加上過去的包裝說明曾標示外傷可用（現已修改），才會造成民眾誤用。他指出，曼秀雷敦的真正用途為：

1. 透過藥物涼感，緩解蚊蟲叮咬引起的皮膚搔癢與紅腫。

2. 因成分含有一些止痛藥（水楊酸），可用來治療輕微的肌肉關節酸痛。

3. 有些人會塗在胸口或鼻子附近，藉涼涼的味道讓呼吸變得順暢。

傑登醫師補充，曼秀雷敦的名字源於英語名稱Mentholatum的諧音，是由 Menthol（薄荷）和 Petrolatum（礦物脂，類似凡士林的東西）兩個英文單字組合而成。其主成分為薄荷、樟腦、水楊酸、凡士林四種，故患有蠶豆症或2歲以下的兒童應避免使用。

味道 醫師 風險

延伸閱讀

主管薪水該多少？她預想開5萬 網曝業界薪資：怎麼待得下去

給我兒子吃些有的沒的！婆婆來訪總亂翻冰箱 她忍無可忍「嗆一句話」KO

不想女兒當村婦！務農遭女友媽逼分手 他無奈曝年收400萬：誰還當上班族？

台中路易莎連倒2間...業者認這天熄燈 網點殘酷原因：真的很難生存

相關新聞

高雄醫學大學生集體食物中毒事件 衛生局追查疑便當店惹的禍

高雄醫學大學牙醫系學生24日外訂三民區今禾家便當，有20多人吃完後腹瀉、發燒、嘔吐症狀，衛生局接獲通報疑似食物中毒案件，...

日氣象廳：康芮恐升級「強烈颱風」靠近台灣 最新路徑曝光

日本氣象廳預測，今年第21號颱風「康芮」可能會在30日發展成強烈颱風，且屆時將會更靠近台灣。

食藥署之花傳酒店兼差 邱泰源躲媒體：公務員應謹守本分

衛福部食藥署一名女職員，遭爆料在東區某酒店兼差，食藥署今召開考績會決議，依公務人員考績法及相關規定，認定行為不妥，給予以...

地方官員質疑道安改善成效「被針對」 交通部：無標準不一

交通部昨公布上周交通事故死亡資料，整體死亡人數再創7月以來單周新高，更點名桃園市連續4個月死亡人數上升、台中市近期大型事...

富人保費漲 邱泰源喊健保永續 醫改會點1原因：仍不公平

隨基本工資調漲，國人必須多繳健保費，衛福部預估，全國811萬人受到影響，其中771萬人每月健保費必須多繳21元。衛福部長...

高齡者易成詐騙目標 弘道不老劇團演出防詐戲劇宣導

詐騙團體猖獗，許多高齡者成為詐團下手目標，弘道老人福利基金會屏東服務處潮州志工站，今日帶領潮州快樂不老劇團22名成員，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。