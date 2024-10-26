別再信沒根據說法了 內政部證實：颱風天玻璃窗貼膠帶更會破

常見民眾在颱風來前，將玻璃門窗上貼上膠帶，想防止玻璃破裂。不過內政部表示，根據實驗，未貼膠帶的玻璃窗承受風壓能力反而較強，至於強化玻璃、加裝防爆膜和堅固的窗框搭配，才是有效防爆裂措施。

內政部表示，建築研究所的風雨風洞實驗室擁有先進的設備，如17級造風機和專業風洞設施，可模擬都市風場，進行建築物的風壓測試，還能測試無人機的抗風能力及門窗的水密和氣密性，是全國最具規模的風工程研究中心之一。

內政部指出，為確認玻璃窗貼膠帶效果，建築研究所製作寬2.8米、高2.0米的鋁窗，裝上5毫米厚的普通玻璃，並採用四種常見的膠帶貼法：X字型、井字型、口字型及全貼滿；另準備一組未貼膠帶的玻璃窗作為對照組，結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗從16級風開始紛紛爆裂。

內政部表示，相比之下，未貼膠帶的玻璃窗支撐到超過17級強颱風的風力，意味未貼膠帶的玻璃窗承受風壓的能力反而較強，可能是因貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，更容易破裂，兩次實驗中均顯示貼膠帶減弱玻璃的抗風能力，結論是貼膠帶會降低其耐風壓性能。