快訊

發薪日沒收到薪水！日電器大廠破產 2000員工被「即刻解雇」超錯愕

下周一桃園以北、宜蘭降雨多 賈新興分析雙颱這樣走

星宇上市漲停53%！網驚呆「跳到以為手機壞了」 投資人曬明細：爽賺72萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

別再信沒根據說法了 內政部證實：颱風天玻璃窗貼膠帶更會破

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
往往民眾會在颱風來前，在玻璃門窗上貼上膠帶，想防止玻璃破裂。圖／聯合報系資料照片
往往民眾會在颱風來前，在玻璃門窗上貼上膠帶，想防止玻璃破裂。圖／聯合報系資料照片

常見民眾在颱風來前，將玻璃門窗上貼上膠帶，想防止玻璃破裂。不過內政部表示，根據實驗，未貼膠帶的玻璃窗承受風壓能力反而較強，至於強化玻璃、加裝防爆膜和堅固的窗框搭配，才是有效防爆裂措施。

內政部表示，建築研究所的風雨風洞實驗室擁有先進的設備，如17級造風機和專業風洞設施，可模擬都市風場，進行建築物的風壓測試，還能測試無人機的抗風能力及門窗的水密和氣密性，是全國最具規模的風工程研究中心之一。

內政部指出，為確認玻璃窗貼膠帶效果，建築研究所製作寬2.8米、高2.0米的鋁窗，裝上5毫米厚的普通玻璃，並採用四種常見的膠帶貼法：X字型、井字型、口字型及全貼滿；另準備一組未貼膠帶的玻璃窗作為對照組，結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗從16級風開始紛紛爆裂。

內政部表示，相比之下，未貼膠帶的玻璃窗支撐到超過17級強颱風的風力，意味未貼膠帶的玻璃窗承受風壓的能力反而較強，可能是因貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，更容易破裂，兩次實驗中均顯示貼膠帶減弱玻璃的抗風能力，結論是貼膠帶會降低其耐風壓性能。

內政部說明，為找出防止玻璃窗在颱風中爆裂的方法，建築研究所使用同樣厚度的強化玻璃測試，結果顯示即使持續加壓，玻璃仍完好無損，但窗戶的鋁框卻變形、角落破裂，因此強化玻璃和堅固的窗框搭配，才是有效的防爆裂措施。

內政部表示，根據實驗結果，貼上膠帶的玻璃窗可能會造成玻璃局部應力集中，更容易破裂。圖／內政部提供
內政部表示，根據實驗結果，貼上膠帶的玻璃窗可能會造成玻璃局部應力集中，更容易破裂。圖／內政部提供

內政部 建築 玻璃窗

延伸閱讀

景氣增溫！第2季住宅價格指數季漲4.02% 央行第7波壓制房價

體恤清潔隊颱風天出勤 高市推加班費外再給補休

2025年國定假日能再增加？ 內政部次長曝這決定關鍵

建國啤酒廠割地北科大案 內政部決議「附帶條件通過」

相關新聞

高雄醫學大學生集體食物中毒事件 衛生局追查疑便當店惹的禍

高雄醫學大學牙醫系學生24日外訂三民區今禾家便當，有20多人吃完後腹瀉、發燒、嘔吐症狀，衛生局接獲通報疑似食物中毒案件，...

日氣象廳：康芮恐升級「強烈颱風」靠近台灣 最新路徑曝光

日本氣象廳預測，今年第21號颱風「康芮」可能會在30日發展成強烈颱風，且屆時將會更靠近台灣。

食藥署之花傳酒店兼差 邱泰源躲媒體：公務員應謹守本分

衛福部食藥署一名女職員，遭爆料在東區某酒店兼差，食藥署今召開考績會決議，依公務人員考績法及相關規定，認定行為不妥，給予以...

地方官員質疑道安改善成效「被針對」 交通部：無標準不一

交通部昨公布上周交通事故死亡資料，整體死亡人數再創7月以來單周新高，更點名桃園市連續4個月死亡人數上升、台中市近期大型事...

富人保費漲 邱泰源喊健保永續 醫改會點1原因：仍不公平

隨基本工資調漲，國人必須多繳健保費，衛福部預估，全國811萬人受到影響，其中771萬人每月健保費必須多繳21元。衛福部長...

高齡者易成詐騙目標 弘道不老劇團演出防詐戲劇宣導

詐騙團體猖獗，許多高齡者成為詐團下手目標，弘道老人福利基金會屏東服務處潮州志工站，今日帶領潮州快樂不老劇團22名成員，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。