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把握好天氣 下周一東北季風增強再變天 明顯轉濕涼

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至明天白天大致維持偏東風環境，整體空氣較為暖溼，上午多雲到晴，午後熱對流發展，有機會局部雷雨，有些地方降雨延續到晚間。本報資料照片
今天至明天白天大致維持偏東風環境，整體空氣較為暖溼，上午多雲到晴，午後熱對流發展，有機會局部雷雨，有些地方降雨延續到晚間。本報資料照片

潭美颱風逐漸遠離，天氣較為好轉，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天至明天白天大致維持偏東風環境，整體空氣較為暖濕，天氣型態可能會有點類似像夏天型，上午多雲到晴，午後熱對流發展，有機會局部雷雨，有些地方降雨延續到晚間。白天各地高溫30至32度或以上，夜晚清晨稍涼，空曠地區夜間較有些涼意。

下周一開始，新一波東北季風增強，吳聖宇表示，因為康芮颱風靠近台灣東南海域並且逐漸北轉，外圍風場有可能讓東北季風強度更明顯。從下周一到周四、周五迎風面包括新竹以北到宜蘭、花蓮，可能比較容易下雨，沿海風力再度增強。降雨強度要看康芮颱風的距離遠近程度，再觀察。

康芮颱風周末這兩天距離台灣仍然較遠，吳聖宇表示，還不會對台灣的天氣有所影響，目前的預報資料仍顯示，未來有高機率在台灣東南方遠海逐漸北轉，經過琉球群島後，繼續向日本附近海面移動，直接影響台灣的機會仍低。

但是，他說，康芮颱風下周在經過台灣東方海域北上的過程中，外圍風場有可能讓台灣附近的東北季風更為加強，迎風面地區降雨機率高，沿海風力增大，也可能讓東北季風帶動冷空氣南下的程度較為加大，溫度又會有比較明顯轉涼機會。後續康芮颱風實際的轉向角度，以及跟台灣之間的距離遠近，還有變化空間，持續留意颱風預報。

吳聖宇表示，潭美颱風繼續往海南島、越南近海移動，下周一之後有可能減速，且向東迴轉再度往南海中部移動。發展條件轉差，強度將會顯著減弱，可能在南海減弱為熱帶性低氣壓，預期對台灣的天氣不會再有明顯影響。

康芮 颱風

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