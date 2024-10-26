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第22屆台灣同志遊行下午登場 訴求、流程、路線看這查

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
圖為去年第21屆台灣同志遊行，海內外17萬6000人參加。本報資料照片
圖為去年第21屆台灣同志遊行，海內外17萬6000人參加。本報資料照片

東亞最大同志遊行「台灣同志遊行」邁入第22屆，今年主題為「邁向共融，交織共生Embrace Inclusion」，今天下午在台北市政府前廣場（市民廣場）登場。副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君、台北市長蔣萬安等人都將出席。

去年台灣同志遊行適逢疫情解封，吸引國內外多達17萬6000人參加，今年目標突破18萬人。根據中央氣象署天氣預報，今天台灣附近水氣仍多，大氣環境也不穩定，中部以北地區多雲到晴，午後有局部短暫陣雨；各地低溫24到26度，白天高溫30到33度，感受較為溫暖。

2024年台灣同志遊行「邁向共融，交織共生」，主辦單位「臺灣彩虹公民行動協會」表示，除了承接去年「看見多元」、攜手前行的願景，今年更鼓勵大家邁出「共融」的下一步：從看見彼此交織著各式各樣的身分出發，一步步理解這些身分帶來的挑戰並正面回應這些需求，完成「共生」的理想。

遊行隊伍將由各家變裝皇后集結在紫色大隊的頭車引領，藝人羅時豐、萬芳也將在遊行舞台演出。中午12時「彩虹市集」正式營運，中午12時45分上半場節目開始，下午1時隊伍集合，下午2時隊伍出發，下午4時下半場節目開始，晚上6時遊行活動結束。

今年遊行將於台北市政府前廣場（市民廣場）集合出發，並以南北2路線繞行後，回到台北市政府前廣場。北路線有紅、黃、橙色3大隊，自台北市政府前廣場出發，經仁愛路、敦化南路、忠孝東路、逸仙路、仁愛路，返回台北市政府前廣場。南路線有紫、綠、藍3大隊，經仁愛路、光復南路、信義路、敦化南路、仁愛路回到北市府廣場。

臺灣彩虹公民行動協會表示，遊行進、離場時，建議預先規畫好路線，並避開捷運市政府站及台北101／世貿站，以免碰到大量下車、候車人潮，延長進、離場時間。建議於捷運國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站及南京三民站等上、下車更加省時方便。

第22屆台灣同志遊行活動流程表。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT+ Pride」臉書粉專
第22屆台灣同志遊行活動流程表。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT+ Pride」臉書粉專
遊行路線圖。圖／取自「2024臺灣同志遊行」網站
遊行路線圖。圖／取自「2024臺灣同志遊行」網站
場地配置圖。圖／取自「2024臺灣同志遊行」網站
場地配置圖。圖／取自「2024臺灣同志遊行」網站

同志遊行 捷運

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