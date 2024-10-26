快訊

發薪日沒收到薪水！日電器大廠破產 2000員工被「即刻解雇」超錯愕

下周一桃園以北、宜蘭降雨多 賈新興分析雙颱這樣走

星宇上市漲停53%！網驚呆「跳到以為手機壞了」 投資人曬明細：爽賺72萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

天氣展望 注意局部較大雨勢 未來2周仍有熱帶擾動

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布未來兩周（今天至11月8日）長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期初受颱風外圍雲系影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，隨後至第2周降雨以東北季風迎風面的北部及東半部為主。此外，未來2周南海及西北太平洋仍有熱帶擾動，隨時留意最新的預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第1-4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣溫 氣象署 雨量

延伸閱讀

午後雷雨上看35度高溫 吳德榮曝康芮颱風最新路徑：少數模擬影響台灣

把握周末回溫！下周再迎另一波東北季風 東半部及南部轉濕涼

颱風共伴東北季風發威灌水 員山子昨晚今年第4次分洪

熱帶風暴潭美未登陸已釀傷亡 菲律賓停班停課嚴陣以待

相關新聞

高雄醫學大學生集體食物中毒事件 衛生局追查疑便當店惹的禍

高雄醫學大學牙醫系學生24日外訂三民區今禾家便當，有20多人吃完後腹瀉、發燒、嘔吐症狀，衛生局接獲通報疑似食物中毒案件，...

日氣象廳：康芮恐升級「強烈颱風」靠近台灣 最新路徑曝光

日本氣象廳預測，今年第21號颱風「康芮」可能會在30日發展成強烈颱風，且屆時將會更靠近台灣。

食藥署之花傳酒店兼差 邱泰源躲媒體：公務員應謹守本分

衛福部食藥署一名女職員，遭爆料在東區某酒店兼差，食藥署今召開考績會決議，依公務人員考績法及相關規定，認定行為不妥，給予以...

地方官員質疑道安改善成效「被針對」 交通部：無標準不一

交通部昨公布上周交通事故死亡資料，整體死亡人數再創7月以來單周新高，更點名桃園市連續4個月死亡人數上升、台中市近期大型事...

富人保費漲 邱泰源喊健保永續 醫改會點1原因：仍不公平

隨基本工資調漲，國人必須多繳健保費，衛福部預估，全國811萬人受到影響，其中771萬人每月健保費必須多繳21元。衛福部長...

高齡者易成詐騙目標 弘道不老劇團演出防詐戲劇宣導

詐騙團體猖獗，許多高齡者成為詐團下手目標，弘道老人福利基金會屏東服務處潮州志工站，今日帶領潮州快樂不老劇團22名成員，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。