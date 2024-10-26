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天氣展望 注意局部較大雨勢 未來2周仍有熱帶擾動
中央氣象署發布未來兩周（今天至11月8日）長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期初受颱風外圍雲系影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，隨後至第2周降雨以東北季風迎風面的北部及東半部為主。此外，未來2周南海及西北太平洋仍有熱帶擾動，隨時留意最新的預報資訊。
第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。
第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。
第1-4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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