午後雷雨上看35度高溫 吳德榮曝康芮颱風最新路徑：少數模擬影響台灣

今晨東半部明顯降雨，各地區平地最低氣溫約在23、24度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天起大氣不穩定，東半部有局部陣雨，西半部多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨。明天各地多雲時晴，午後山區及中南部平地易有對流發展，皆需注意較大雨勢。

周末兩天白天熱、早晚微涼。今天北部24至34度、中部23至35度、南部24至35度、東部23至33度。

他說，下周一至周四另一波東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部晴時多雲。下周一下午起氣溫逐日降，北台灣再轉涼。下周五東北季風水氣減少，天氣好轉、氣溫略升。

目前太平洋地區有兩個颱風，吳德榮表示，中央氣象署潛勢預測圖顯示，潭美颱風明天至下周四在海南島南方海面，移速減慢，不確定範圍明顯擴大，若登陸越南，再向東迴轉，則強度減弱為熱帶低壓，對台灣無威脅。

吳德榮表示，今年第21號颱風康芮則向西朝台灣接近，在台灣東側北轉，不確定範圍亦擴大，至於可能的雙颱率引作用，因潭美減弱、已不重要。歐洲模系集式模擬顯示，5天後康芮的系集平均路徑亦在台灣東側北上，至琉球附近，再向東北迴轉，但仍有少數模擬路徑對台灣有影響，則需持續觀察。