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潭美在增強？ 鄭明典1張圖看颱風出現橫向卷雲線
潭美颱風在增強？前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，潭美颱風雲系出現約略平行的線條，這些雲條溫度低，表示它所處的高度很高，是高雲屬的卷雲。颱風高層順時針呈反氣旋式外逸流，這些雲線很接近和氣流垂直，稱為「橫向」。
鄭明典表示，通常要出現這樣的橫向卷雲線，該區必須有強風（切），因此可以反推颱風高層的輻散外逸流有增強現象，同時也表示颱風本身在增強。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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