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潭美在增強？ 鄭明典1張圖看颱風出現橫向卷雲線

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
紅色箭頭附近，潭美颱風雲系出現約略平行的線條。如果比對紅外線雲圖的話，會發現這些雲條溫度低，表示它所處的高度很高，是高雲屬的卷雲。想像颱風高層順時針的反氣旋式外逸流，風向應該接近紅色箭頭所示，所以這些雲線很接近和氣流垂直，所以稱為「橫向」。圖／取自鄭明典臉書
紅色箭頭附近，潭美颱風雲系出現約略平行的線條。如果比對紅外線雲圖的話，會發現這些雲條溫度低，表示它所處的高度很高，是高雲屬的卷雲。想像颱風高層順時針的反氣旋式外逸流，風向應該接近紅色箭頭所示，所以這些雲線很接近和氣流垂直，所以稱為「橫向」。圖／取自鄭明典臉書

潭美颱風在增強？前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，潭美颱風雲系出現約略平行的線條，這些雲條溫度低，表示它所處的高度很高，是高雲屬的卷雲。颱風高層順時針呈反氣旋式外逸流，這些雲線很接近和氣流垂直，稱為「橫向」。

鄭明典表示，通常要出現這樣的橫向卷雲線，該區必須有強風（切），因此可以反推颱風高層的輻散外逸流有增強現象，同時也表示颱風本身在增強。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

潭美 鄭明典 颱風

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