周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

周末天氣很夏天，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，為台灣迎風面地區帶來明顯雨勢的潭美颱風逐漸遠離，今明兩天台灣附近的天氣較為好轉，今天大致為偏東風環境，並且會維持到明天上半天，要等到明天下午之後風向才會逐漸轉為偏北風，整體空氣較為暖濕。天氣型態可能會有點像夏天，上午較為穩定，多雲到晴，午後因為陽光熱力作用造成熱對流發展，有機會出現局部雷雨的情況，甚至有些地方降雨會延續到晚間。

天氣風險公司說，雖然這個季節已經比較不會有非常劇烈的大雷雨發生，但是熱對流發展的區域還是有出現短時較大雨勢的可能性，尤其是要到山區活動要注意午後的天氣變化。

溫度方面也會比較暖熱，天氣風險公司說，各地白天高溫普遍都有30至32度或以上，陽光底下感受還是很有夏天感，夜晚清晨則是稍涼，空曠地區夜間會較有些涼意，特別是如果下午下過雨後，入夜一直到隔天清晨，涼意的感覺就會比較明顯，日夜之間溫度的變化要留意。

至於潭美颱風，天氣風險公司說，預估會繼續往海南島、越南近海移動，周末期間逐漸遠離台灣，未來即使有可能向東迴轉，強度也會顯著減弱，對台灣的天氣不會再有明顯影響。

天氣風險公司說，康芮颱風則是距離尚遠，還不會對台灣的天氣有所影響，後續康芮颱風預估有很高的機會在台灣東南方遠海就逐漸北轉，接近台灣的機會低。但是下周一至周三在台灣東方海域北上的過程中，有可能讓台灣附近持續吹偏北到東北風，迎風面地區降雨機會提高，同時也讓東北季風帶動冷空氣南下的程度較為加大。

下周溫度又會有比較明顯的轉涼，天氣風險公司表示，跟這個周末的偏熱差異較大，隨著時序進入深秋，溫度起伏的變化可能會愈來愈明顯，很容易著涼感冒，要提醒大家多留意身體健康。