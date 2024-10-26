2024退休力論壇 XYZ世代的終老方案

聯合報「二○二四退休力論壇」將於十一月九日登場，今年主題是「延遲轉大人─XYZ的人生使用說明書」，將攜手與各領域專家與產業界，尋找創新和實用的終老解決方案。

聯合報開啟國民退休準備工程，透過退休力檢測來檢視「退休五力」，包括理財、健康、社會連結、活躍好學、自在獨立。XYZ世代及早做好準備，勇敢面對。

講者包括政大教授王儷玲發表「改變比努力更重要！退休前財務規畫比你想的更簡單」；高齡權威陳亮恭的「人生七八九準備之道」；器捐病主中心董事長李明哲分享「為自己許下一個善終的願望」。還有資深媒體人高愛倫幫你再上一堂愛情必修課、電競不老戰隊、舊公寓改裝電梯的台北市經驗、資深嚮導阿布分享山林步道微旅遊。

博覽會將有RFA退休理財規畫顧問群，在現場一對一提供解盤，還有肌力大挑戰、二度就業諮詢、什麼是善終等活動。去年論壇贈送「以防萬一手冊─財務筆記本」，今年持續分享聯合報獨家製作的「以防萬一手冊─終活筆記本」，教導實踐終活，在手冊中留下屬於自己的善終決定。