橘世代／【學習傳承】重視時間觀念 李成家：早到比準時更重要

從白手起家，到坐穩染髮市場龍頭，再到成立懷特生醫、安克生技，李成家一步一腳印，秉持著父親的家訓「一點點哲學」累積正能量，凡事比別人多努力一點、提早一點，領先一小步就能一路領先。

美吾華成為本土美髮產業龍頭，李成家有許多成功心法，例如他強調，早到比準時更重要，這一點應用在行銷業務上，可以讓合作夥伴留下好印象。而在做決策時，多一點思考，幫助設定目標方向，才不會慌了手腳。

他說：「約了別人就要守時！我都多提早一點點。」這是李成家數十年如一日的生活準則，在公司開會、主持工商團體會議、跟親友間聚會皆如此，喝喜酒也是，一定提早到，預留充足時間跟新人合照、觀禮，獻上祝福。

李成家非常重視家庭，看著一大家子燦笑的全家福，他非常自豪：「我在這裡（家庭）拿到的分數很高喔！」他認為，事業有成的人忽略家庭，是不可思議的事情。一個人有再大的成就，如果無法帶給家人快樂，就稱不上圓滿。

過去李成家不管多忙，每周都會舉行「家庭周會」。他認為家庭成員懂得溝通，很多衝突都可避免，全家共同動腦想辦法，問題已解決了一半。

如今女兒大了不開家庭周會，但會盡量找時間一起聊聊。李成家對孫輩也同樣關心，在國外念書的第三代比較洋派，有時跟他打招呼說：「哈囉，阿公！」他會忍不住提醒：「阿公就好，不用哈囉！」