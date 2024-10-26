橘世代／【學習傳承】是父親也是老闆 姊妹從爸爸身上學到不同智慧

「爸爸給我最大的幫助，除了他廣泛的人脈，還有無價的待人處事經驗分享。他的人生智慧、經驗與見解，常常幫助我在感到徬徨時，更有信心去面對。」採訪過程中，懷特生技新藥總經理李伊伶娓娓道出對父親感謝，發自肺腑，這些話從沒有當著父親的面說過。

李成家第一次聽到女兒說感謝，忍不住嘴角上揚，苦心沒有白費。

李成家說服女兒接班，並不容易。但外界若認為兩個女兒含著金湯匙出生， 也太小看她們面臨的挑戰。

許多媒體報導過美吾華副董事長李伊俐接班的過程，她打造網路新品牌，吸引年輕族群，建立電商商模等，如今成績斐然，卻也必須經過說服「董事長」的過程。她勇往前進的背後，父親豐富老練又注意風險管理的經驗傳承，給了她不少底氣。

李伊伶從外商藥廠接掌國產生技新藥公司，她說自己既是「興業」也是「創業」，是接下了父親傳下來的棒子，但面臨新藥研發上市，還有與過去全然不同的行銷環境，是全新的挑戰。她說，經驗畢竟是父親的，當年的成功有著當年的條件及背景，不一定能全盤複製到現在，同樣的，過去沒走的路，也不代表未來不能做。

懷特生技治療癌因性疲憊的藥物是國內第一個國產植物新藥，李伊伶在外商藥廠工作十三年，她說過去外商藥廠給的訓練如今非常受用，但新藥研發是國家級的產業，人才與資本非常重要，必須投入企業精神，有這個機會參與和觀察，非常珍惜與期待。

對李伊伶來說，李成家是父親，也是老闆，一些核心文化與價值觀，像公司始終強調的企業文化「誠信、互惠、有禮」，無論任何時代都適用；但在經營管理上，透過自己深入了解及執行，才能逐步累積出自己的經驗與成果。無論如何，父親教給她的，永遠是她最珍視的財富。