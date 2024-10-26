橘世代／【學習傳承】父輩傳承：創新不能求快

李成家是國內最知名的創業家之一，全台最大本土洗髮精品牌美吾華是他廿八歲時一手創立，如今七十六歲的他，最自豪的是兩個優秀女兒順利接班。他早在十多年前即有讓下一代接班的打算，但不強求，先讓孩子獨立，充分給予她們空間，女兒終於自己上門來。

提醒晚輩 積極不著急

曾當選青年創業楷模、十大傑出青年的李成家，因為對時下新科技不太熟，自嘲「過去我什麼都會，現在什麼都不會」。但他老神在在，願意放手相信年輕人的創新力，提醒年輕人注意風險承擔。老練的他發現，很多年輕人「很想積極，所以著急」，但要把事情做好，必須「積極不著急」，才能把事情的前後順序看清楚。

一九四八年出生的李成家，是道地東港囝仔，高雄醫學院藥學系畢業後，一人自屏東北上打拚、結婚、創業。李成家的兩個女兒，一路從北一女到台大，留學美國，各自在專業領域表現優異。

大女兒李伊俐一畢業就進入外商銀行，手上都是台灣前五百大客戶，一路高升，有機會成為區域負責人。小女兒李伊伶在知名會計師事務所任職，不想一直和冷冰冰的數字為伍，非藥學背景但進入藥廠，從行銷業務出發，成為外商藥廠總經理指日可待。

海外學成 轉念願回台

兩人很早就向爸爸表明，將來不一定會接班。李成家也了解，「很多事情無法強求，孩子有她們的想法，不可能強迫布局人生。」但他還是有一點盤算，女兒留學後想在當地工作，這不能不答應，但「留在那裡兩三年，要是談戀愛生子，就可能黏在那邊不回來了。」於是他建議女兒找在台灣有分公司的外商，這樣就有機會留在台灣。

啟動接班計畫只能耐心等待，這一等就是十三年。李伊俐在外商累積經驗後，有天突然想著：「我幫了這麼多企業，為什麼沒有幫助家裡？」終於首肯回到美吾華，跟在父親一旁學習。李伊伶也在七年前正式進入集團，從面對成熟市場的外商藥廠，見證懷特生技發展國內第一個植物新藥從研發到拿到健保給付的過程。

循序漸進 尊重不專制

身為父親也是前輩，李成家「尊重而不專制」。他發現年輕人通常都很急，因為很有責任感，所以給自己壓力，但著急是沒用的。他常說：「你快是能快到什麼程度？應該先把問題看清楚。」年輕人優秀，但缺乏經驗，把事情看清楚，設定優先順序，再循序漸進。

李伊伶剛回國時在外商藥廠當業務，主管要求還是小菜鳥的她，一天至少要拜訪七位醫師。她第一天就去診間向醫師遞名片，結果被連人帶名片扔出來。她完全傻眼，長大到廿多歲沒碰過這種事。回家和爸爸說。爸爸說：「我以前也被趕出來。」但也提醒「妳就是經驗不夠，不要挑門診時間拜訪醫師。」

李成家說，傳承需要時間與循序漸進的過程，重點不在於「告訴」年輕人如何行事，而是給他們足夠空間去探索與實踐。創新創業難度高，若能善用過去的成功經驗，便能事半功倍，這也是長輩價值所在，幫助年輕人縮短學習曲線，讓他們少走冤枉路，少付代價。