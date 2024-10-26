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健康你我他／花甲之齡教學旅遊 扶助偏鄉學子
繳清房貸、兒女完成學業，因此去年提出退休申請。本以為可睡到自然醒，但卻是高枕有憂常半夜驚醒：想不出國字正確寫法，湊不出完整成語…。
社會鼓勵「壯遊」，我嘗試「教學旅遊」，參加國中學習扶助研習，於學校放學後，協助學習弱勢的學子；後又參加國小學習扶助研習，想要「幼吾幼以及人之幼」，遠征花蓮、員林、新店。今年暑假開始「教學旅遊」，上午教書，下午批閱作業，餘暇旅遊當地，了解風土人情。
學習扶助的學生人數少，根據教育部五月篩選測驗，補強學生的弱勢項目，而學生也察覺到答題失分的關鍵點，這就是教學的收穫。台南善化國中校門口矗立著「沈光文紀念碑」，得悉「台灣漢語古典文學之祖」的事蹟，進出昔日沈光文先生的教學處，感覺意義非凡。
新冠疫情發生後，許多教會不再提供住宿。曾應徵可眺望太平洋的小學，當地有民宿，但憑扶助教師一日薪資，難覓住所，國小主任體恤我，讓我住進她家，跟著她一起上下班。
退休後再領公務機關薪資，超過基本工資，教育部就停發當月退休金。天知道，扣除住宿交通費，我還剩下多少？
重返都會，花甲之齡的我想迎接新的工作實習，只是不知何處有良木可棲？
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