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愛肝達人站／退休？「退出江湖，拿起尿壺？」

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

手機傳來老友簡訊，他住院了。

我去病房探視他，他手裡提著尿壺起立相迎。

我與他拍照留念，他手提著尿壺，一手拉著我的手。

「想不到，剛退休退出江湖沒多久，要提著尿壺與老友相見！」感嘆萬千，真是哪壺不開提哪壺！

原來，這位老兄是突然尿尿解不出來，去急診就醫，發現是攝護腺肥大，堵住尿尿出口，只好入院處置，做了攝護腺摘除手術

上帝的傑作，雖然男性隨著年齡的增長，上面的頭—腦筋是愈來愈清楚、愈來愈有智慧，但下面的攝護腺卻跟著愈來愈肥大，興風作浪，不僅站在馬桶前的時間愈來愈長，甚至有時有尿解不出來。

攝護腺肥大的現象大約在退休之前慢慢開始浮現，晚上夜尿的次數愈來愈多，剛開始可能1、2次，慢慢變成一夜3、4次，最後變成大野狼，一夜七次郎。

頻尿的結果，不僅擾人清夢，也影響枕邊人，也影響自己腦袋休眠時間，腦袋得不到充分休息，輕則白天打瞌睡，重則記憶力慢慢減退，甚至失智。

輕微的肥大可用藥對抗，若太嚴重了，藥物效果有限，可能就要大動干戈，以手術切除攝護腺了！

傳統攝護腺手術，流血多，也痛苦，近年來使用雷射清除手術，流血少、復原也快，只是要自費，健保不給付。

但花錢事小，對男人而言，切除攝護腺也是對自尊心的一大打擊，代表「廉頗老矣，尚能飯否？」時代的來臨！

攝護腺除了肥大的困擾外，最可怕的是攝護腺會長癌症，而攝護腺長了癌症就好像女性的乳腺長了癌症一樣，除了肉身的折磨之外，心裡受傷更大。

在退休年齡將近，攝護腺就開始肥大，抽血PSA指數也會慢慢變高，但除了肥大之外，攝護腺也會長癌症，PSA指數也會高，有時難以區別，必須做切片才能區別，但太歲爺頭上動土，傳統的切片像亂槍打鳥，無法精準瞄準腫瘤之處，近年來利用核磁共振檢查，除了能精準標出腫瘤位置，也能在它指引下做切片就精準多了。

退休代表個人老化的開始，也是人生的重要分水嶺，在江湖上打滾多年之後，退休是一個新生活的開始，也是晚上要常常光顧尿壺的開始。如何面對這個殘酷的事實，面對夕陽西下的人生，把握落日餘暉，做好檢查及防護，才不會與老友在病房中提著尿壺相對兩無言，也是人生另一種智慧。

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