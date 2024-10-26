退休力／高年級生返職場 開啟人生3.0

台灣明年將邁入超高齡社會，企業如何因應人口結構變遷、善用高齡勞動力，成為當前重要議題。美惠曾在美商半導體公司工作21年提早退休，從會計師回歸家庭後，又因孩子長大後再度就業，現為IKEA內湖店餐飲部經理。她提到，「儘管進入了一個全新產業，但工作所需的細心與責任感是不變的，這也是我能在短時間內融入新環境的原因。」

高年級勞參率 台灣未5成

面對超高齡社會的到來，「缺工」問題正式浮上檯面，55歲至64歲的「高年級」勞動參與率在許多國家超過6成，但台灣卻不到5成，顯見企業如果不正視這個趨勢，未來可能會面臨人力短缺的困境。

IKEA台灣人才與文化總監李佳潔。記者曾吉松／攝影 IKEA台灣人才與文化總監李佳潔表示，年輕一代可能嚮往自由職業或自媒體等工作形式，這使得中高齡員工在勞動市場顯得更為重要。這些員工並不是因為經濟壓力而重返工作崗位，而是希望透過工作，保持生活中的活力和社交連結，他們擁有豐富的職業和生活經驗，能為團隊帶來更多元的視角和智慧。

互相學習理解 跨世代合作

二度就業的美惠擁有豐富的會計與行政主管經驗，在公司被併購後，她選擇提前退休。她說，「退休後，我先陪孩子考完大考，但隨著孩子長大離家，開始覺得日子變得無聊。」這時，她看到招募中高齡員工的職缺，決定挑戰自己，重新返回職場。

作為一名資深會計師，美惠運用過去的專業經驗，協助團隊進行流程優化，特別是細節管理和數據處理方面。另外，她也扮演著「職場媽媽」的角色，「一位年輕同事因為失戀來找我哭訴，感覺自己就像她的媽媽一樣。」後來同事結婚，也邀請她參加婚禮，這種跨世代的關係，讓美惠在職場中找到歸屬感。

然而，美惠也曾遇到代溝產生的挑戰，她曾幫忙整理展示區，卻發現年輕同事因此生氣。「我當時不明白為什麼他這麼在意，後來才了解這是他的『地盤』，我無意間傷害了他的自尊心。」美惠說，這些經歷讓她理解到，不同世代之間的確存在文化差異，也讓她更有耐心地與不同背景的同事相處、彼此包容。

李佳潔提到，跨世代合作的關鍵，在於互相學習與理解。「中高齡員工常常會帶自製點心，甚至滷一大鍋肉分享給年輕同事，這樣的溫馨互動，讓整個團隊感覺就像一個大家庭。」更打趣道：「我們企業可是六代同堂呢！」

職務重新設計 輔具能幫忙

為了讓中高齡員工能更輕鬆地融入工作，IKEA進行職務再設計。李佳潔解釋：「我們對許多工作進行重新設計，確保每個員工能根據自身體力和興趣選擇合適崗位。」例如，對於需要長時間站立的工作，提供可調整高度的工作站和輔具設備等，讓高年級生根據自己的需求調整工作時間。

聯合報「2024退休力論壇暨博覽會」將於11月9日登場，「北基宜花金馬區銀髮人才資源中心」將在現場擺攤，進行中高齡者職務再設計、中高齡就業諮詢，並提供申請補助及就業輔具。