富人健保費明年起調漲 估影響10萬人月繳多831元

基本工資明年起將調升至二萬八五九○元，連帶影響民眾健保費用，衛福部社會保險司粗估約八一一萬人健保費受影響，而健保投保金額最高級距從原本廿一萬九五○○元，調升至卅一萬三○○○元，預計影響十萬人，該級距每人每月約要多繳八三一元。此次調整，估計每年可挹注健保約八十六億元。

社保司預告「全民健康保險投保金額分級表」至十一月七日，預計年底公告、明年上路。社保司長劉玉娟表示，此次修正與基本工資調升有關，投保組別級距從明年起，會從現在的十組擴增到十二組。

第一級距最低一級投保金額會由二萬七四七○元調整為二萬八五九○元，原每月投保金額介於二萬七六○一元至二萬八五九○元者，因級距調整，明年起每個月可少付四到六元，影響約四十萬人。

若以個人基本工資計算所需繳交健保費，今年最低基本工資二萬七四七○元，四口之家每月保費為一七○四元，而明年基本工資調升至二萬八五九○元，健保費增為一七七二元，將會多繳六十八元。

最高一級投保金額從原本廿一萬九五○○元調整為卅一萬三○○○元，最高級距調整後預計影響十萬人，該級距適用對象，每人每月平均比現在要多繳八三一元，每年能挹注健保卅三億元。