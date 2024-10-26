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男同志捐血 有共識才考慮鬆綁

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
紅絲帶基金副秘書林垠瀚表示，男性間性行為者被列為捐血限制，是對男男性行為的汙名化，希望政府依據科學實證放寬。新聞示意圖／聯合報系資料照片
紅絲帶基金副秘書林垠瀚表示，男性間性行為者被列為捐血限制，是對男男性行為的汙名化，希望政府依據科學實證放寬。新聞示意圖／聯合報系資料照片

食藥署預告修正「捐血者健康標準」草案，大幅度修正捐血年齡與條件，此前該標準曾於二○一八年提出修正，當時提出五年內曾有男男性行為者、曾吸毒者，從「不得捐血」放寬為「暫緩捐血六個月」，因引發反彈修正未果，有團體認為該規定違反人權，此次草案未見調整規定，疾管署發言人羅一鈞指出，盼獲共識再考慮鬆綁。

在台灣，男性間性行為者被列為「不得捐血」對象，該規定源自一九八○年代，愛滋病毒蔓延，國際間開啟該規定，後續部分國家監測發現，未有輸血感染愛滋的病例，從英國開始取消男性間性行為者「終生不得捐血」的標準，採有條件方式開放捐血，陸續放寬規定的國家包含澳洲、瑞典、日本、義大利等。

二○一八年台灣曾嘗試修正該規定，但卻引發反彈，部分團體批評，此舉恐讓愛滋病失控，甚至要求同志間的血液，只能供同志使用，讓該次修正無疾而終。

紅絲帶基金副秘書林垠瀚表示，近十年無一起因捐血感染愛滋案例，男性間性行為並不是絕對的危險性行為，法規形同汙名化，應依照科學根據修改法律，一改終生不得捐血規定，連曾從事危險性行為者，也建議放寬為經間隔一年即可捐血。

羅一鈞表示，台灣愛滋病疫情連六年下降，去年愛滋病感染者新通報人數為九四○人，未達千人，已達二○一九年設定重啟捐血放寬評估標準，只是男性間性行為者捐血限制，不僅是醫學與科學議題，也需考量利益關係人。

疾管署原就預計在今年十一月底前，辦理至少二場座談會，目前已完成辦理一場，將依決議執行後續的行政程序，提報至「衛福部國血國用諮議會」討論等，盼形成社會共識後，再考慮是否鬆綁。

性行為 愛滋病 捐血

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