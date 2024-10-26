捐血年齡 預告放寬上下限

新冠疫情期間國內數次爆發「血荒」，為穩定國內用血，加上考量高齡社會及符合國際趨勢，食藥署預告修正「捐血者健康標準」草案，打開捐血者年齡上下限，原年齡限制為十七歲以上、六十五歲以下，改為十六歲以上、六十五歲以上可有條件捐血，各界若無異議將盡速公告上路。

據修正草案內容，未來六十五歲以上捐血者，應有二年內捐血紀錄、七十歲以上民眾若有意捐血，應取得醫師同意；十六歲以上未滿十七歲者欲捐血需經法定代理人同意；體重限制取消過去依性別分類，改為除捐分離術血小板、白血球或血漿者，應達五十公斤，其他捐血者應達四十五公斤。

草案中，針對暫緩捐血對象，增訂蟲媒、食媒、血液傳播相關傳染性疾病、牙科手術及服用抗凝血藥物；而應暫緩捐血有廿二大項目，包含患有活動性結核病、心臟病、消化道潰瘍出血、腎臟病、感冒、急性感染、傳染病、過敏疾病，及需胰島素治療的糖尿病、一年內曾刺青、七天內曾接受牙垢清除術、拔牙、根管治療或植牙、七天內曾服用含抑制血小板或凝血功能藥品者等。另，與可能愛滋病感染者發生性行為者，捐血限制從原本暫緩捐血期間二年，調整為一年。

俗稱「狂牛症」的新型庫賈氏症曾於一九八六年在英國爆發，原捐血標準規定，曾在一九八○年至一九九六年間在英國輸血，或曾至英國待超過三個月者，以及一九八○年後於歐洲待超過五年者不得捐血，因監測英國、歐洲庫賈氏症風險大幅低，此次取消該限制，但如果二親等內有罹患遺傳性庫賈氏，或醫源性曝觸庫賈氏病風險個案，則不得捐血。

食藥署副署長王德原表示，捐血者健康標準自二○○六年發布以來，僅二○一八年提出修正，但當時無法凝聚各界意見未調整標準，此次修正參考世界衛生組織與各國指引，加上台灣邁向超高齡化社會，盼此次修正能擴大捐血來源補足血庫。