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醫院輸血量 年底前訂品質指標

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導
衛福部健保署表示，將在年底前訂出「輸血品質指標」。本報資料照片
衛福部健保署表示，將在年底前訂出「輸血品質指標」。本報資料照片

食藥署預告修正捐血年齡上下限，希望能擴大捐血來源，血液基金會分析，台灣全年捐血量仍大於使用量，短缺多發生在颱風、寒流、疫情期間。專家指出，比起捐血開源，更需要做輸血節流。衛福部健保署表示，將於今年底前訂出「輸血品質指標」，約束醫院用血。

台大醫院檢驗醫學部主治醫師羅仕錡說，長年以來在前總統馬英九、已故藝人孫越等名人效應助長下，台灣捐血情況踴躍，據捐血中心統計，台灣捐血率已是全球排名前二位，「開源」不是問題，但受少子化、高齡化夾擊，台灣仍可能面臨缺血風險。

羅仕錡說，台灣的用血量高，是南韓的一點五倍，醫界的輸血教育多採師徒制，每位醫師輸血的行為模式固定，即使臨床修訂輸血指引，也難改變其輸血決策，如外科系輸血指引，已從血色素低於十ｇ／ｄＬ即要輸血，改為低於七ｇ／ｄＬ以下，兩者輸血用量差距大，若醫師認知停留過去恐會忽略新指引。

健保署長石崇良說，為能「適當用血」，避免血荒的發生，已邀集相關學會討論推動醫院的「血品管理」即針對紅血球、血小板、白血球，參考國際作法，訂出管理指標，並監測用血適當性，現已進入第二輪討論，預計將在年底訂出輸血品質指標，同時統計各醫院輸血情況，進行比較。

健保署 捐血中心 醫師

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