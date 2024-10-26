中央統計交通事故標準不一 地方：似被針對

交通部點名桃園、台中交通事故死亡數、大型車事故多，下月要北上到中央道安會報專案報告。桃園市府、台中市府都表示，將致力降低交通事故與死傷數。地方官員表示，此舉有「被針對」的感覺，中央在數字管理上標準不一，未必符合科學化管理。

桃園市交通局表示，桃園交通事故死亡人數增加，但行人死亡人數下降至18人，比同期減少9人，整體死傷人數下降，但死亡人數提高，將針對轄區12條路廊執行車道瘦身，提高A1事故風險最高的觀音、龜山、蘆竹與中壢區的見警率，設24處科技執法，減少事故發生。

不過，今年113人事故死亡人數，有41人、32.8%發生在貫穿桃園的省道路段，將與公路局合作執行15處易肇事路口改善計畫，盼中央加強管理；桃園市無照駕駛致死傷案件比率達9.5%，顯見被吊銷駕照者管理待加強；大型車輛涉入死傷人數達38人，交通部應盡速制定運輸業駕駛人查核管理機制。

中市交通局長葉昭甫說，將到場說明台中交通改善況，市府在交通工程、道安教育與執法加強力道，希望中央、地方攜手改善；台中市在上周交通事故死亡降低人數六都最多，若比較每10萬人交通事故死亡數，台中位居六都第3；交通部針對事故數統計評比，但各縣市交通型態不同，應探討事故發生原因通盤檢討，才能有效改善。

地方官員說，過去交通部統計事故死亡人數，是以30日死亡人數為主，這次桃園被點名死亡人數增加，卻是用24小時的死亡人數；警政署統計治安或交通事故，採每10萬人發生數，但交通部只看發生數字，忽略城市規模、人數不同，單純比較數字，無助於發現問題。