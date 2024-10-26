醫材解密／70歲婦注射玻尿酸 膝關節炎疼痛好轉

70歲老婦走路常感左膝疼痛，就診經X光檢查顯示為中度膝關節炎，經藥物及物理治療逾半年仍然疼痛，到門診注射健保給付三針型玻尿酸後，依醫囑保養逐漸好轉。醫師提醒，健保給付與自費條件有別，注射後也要補充營養、加強肌力等，減緩關節退化。

桃園市中壢天晟醫院骨科醫師楊崇光說，關節面有一層軟骨，彷彿一層海綿鋪在骨頭上，平常關節液就充滿在這層海綿。玻尿酸就是關節液的成分之一，可潤滑關節、增加活動度。

不少年長者關節退化，或長期姿勢不良、遭逢運動傷害都可能罹患退化性關節炎。楊崇光說，若腫痛症狀變嚴重，就應就醫，若保守治療都無效，就要考慮侵入性治療，包括施打類固醇、再生療法，或是玻尿酸注射。

「玻尿酸治療退化性關節炎，如同機器的關節需要添加潤滑油。」楊崇光說，中度退化性膝關節炎經保守治療半年無效，才能申請注射玻尿酸健保給付，若未符合給付規定，必須自費施打。

玻尿酸的施打為每周1針，注射到關節裡面，經過一段時間會被吸收，分子量大的可以維持在關節腔內比較久的時間。三針形每劑約1000元、半年一針型每劑約3000元，一年的約6000元。

但注射玻尿酸治療，真的能跟關節痛說拜拜嗎？楊崇光說，許多研究顯示，玻尿酸治療可緩解輕度與中度退化性膝關節炎的症狀，但無法真正延緩退化性膝關節炎的進程。接受玻尿酸治療同時，應補充關節軟骨的養分如口服葡萄糖胺、膠原蛋白，加上適度運動增加關節周圍肌耐力。